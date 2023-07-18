一名美国人在板门店从韩国越境进入朝鲜

美国/韩国/朝鲜

联合国7月18日宣布一名美国人在访问韩朝之间非军事区（DMZ）时越境进入朝鲜，他看去已经被捕。

广告 继续浏览后续

联合国指挥所称，一名美国公民在访问联合国控制下的非军事区"联合安全区"时，未经授权越过了韩国与朝鲜的"分界线"。

同一消息补充说："我们认为他目前被关押在朝鲜（朝鲜民主主义人民共和国），我们正在与人民军（朝鲜人民军）合作解决这一事件"。

据法新社首尔消息说，每天都有数百名游客参加组织的旅游团，参观位于非军事区内的 "共同警备区"，这个非军事区已将朝韩两国分隔了近 70 年。

由于朝鲜战争（1950-1953 年）以停战而非和平协议告终，韩朝两个邻国在技术上仍处于战争状态。

美国前总统唐纳德-特朗普于 2019 年在边境村庄板门店会见了朝鲜领导人金正恩，甚至越过了分界线进入朝鲜领土。

尚志大学军事研究教授 Choi Gi-il 告诉法新社："板门店是这名美国人最有可能选择越境进入朝鲜的地点，因为这里是访问共同警备区期间唯一可能逃走的地方。

据韩国 SBS 电视台报道，越境男子是一名美军士兵。法新社联系了韩国国防部，国防部拒绝发表评论。

朝鲜在2020年冠状病毒（Covid-19）大流行开始时关闭了边境，至今尚未重新开放。朝鲜在其边境一侧的"联合安全区"内的安全力量已大幅减少。

法新社说，今年早些时候，法新社记者在访问"共同警备区"时，没有在该地区看到朝鲜警卫。但即使在这种情况下，根据停战协议，韩国或美国人员也不能越过边境去接美国国民。

另据韩联社说，这个共同警备区内执勤的警备大队属于联合国军司令部管辖，若有突发情况，警备大队须向联合国军司令部报告，而非向韩军报告。因此，预计送还该越界人员的有关事宜需由朝美双方协商解决。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅