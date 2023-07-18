克里与李强和王毅会面 盼重新定义美中关系

美国/中国/气候对话

周二，美国气候特使约翰-克里分别与中国总理李强和最高外交官王毅会面。克里表示，全球变暖是"对人类的威胁"，而气候合作可以重新定义美中关系。李强同意合作应对气候变化。

美国总统气候问题特使约翰-克里和中国国务院总理李强在人民大会堂举行会谈2023年7月18日北京

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美国气候特使约翰-克里于周日抵达中国，周一他与中国气候特使谢振华举行4小时会谈，周二，他又与中国总理李强和最高外交官员王毅举行了会谈。

法新社指出，这是世界两大碳排污染国（中国第一，美国第二）在数月的外交冷却后试图重启对话。

王毅与克里在开始会晤之前握手并交换了几句话。法新社说，王毅向素与北京亲善的约翰-克里宣布："你是我们的老朋友”。

约翰-克里坚持说："我们（美国人）希望这次会议将标志着双方（气候问题）合作新定义的开始，也标志着解决我们之间分歧的开始。

王毅说："中美气候变化合作正在取得进展，因此我们需要两国人民的共同支持。王毅还警告说：“我们需要健康、稳定和持久的中美关系”。

随后，中国总理李强也与约翰-克里会了面。李强表示，"包括中美在内的世界各国必须加强合作，形成共识，加快应对气候变化"。

约翰-克里向李强保证说："我希望，从现在到12月在阿联酋举行联合国第28届气候大会（COP28）期间，我们能够取得进展"。

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