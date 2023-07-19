俄军轰炸敖德萨乌克兰出口谷物仓库，法德谴责俄罗斯威胁粮食安全

俄乌战争/谷物出口

乌克兰总统泽连斯基19日指责俄军“蓄意”轰炸敖德萨附近港口，导致六万吨出口谷物被毁。法德两国均发出谴责。但但俄罗斯军方19日称，在夜间集中轰炸了敖德萨港口附近的军事目标。

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18日至19日夜间，俄罗斯军队连续第二天夜袭乌克兰具有战略意义的港口城市敖德萨及附近地区。乌克兰总统泽连斯基在社交媒体电报（Telegram）平台上发文，指责俄军“蓄意”轰炸乌克兰出口农产品存放设施。乌克兰农业部长索勒斯基19日则发表公报称，乌克兰准备在俄乌谷物出口协议框架下出口的谷物近6万吨被俄军夜袭行动摧毁。索勒斯基还表示，被炸毁的仓库需要至少一年的时间才可能完全修复。

但俄罗斯国防部19日发表的公报称，俄军连续第二天在夜间对敖德萨附近的乌克兰军事目标展开空袭，目标包括军工厂、燃料库和弹药库。

乌克兰方面表示，俄军不仅动用了多枚巡航导弹、游荡弹药无人机等手段，而且还发射了较少使用的Onyx反舰导弹和大型反舰导弹Kh-22。乌克兰总检察长表示，这是敖德萨地区遭遇的最大规模的袭击。当地负责人称有12人在这次袭击行动中受伤。

俄罗斯2022年2月底启动入侵乌克兰军事行动，导致乌克兰农产品出口受阻，引发全球对粮食供不应求的担忧。双方在2022年7月，经联合国和土耳其斡旋，达成一项谷物出口协议。但这项协定三天前到期。俄罗斯17日宣布拒绝延长协定期限，认为俄罗斯自身农产品以及农药产品贸易受阻，并指责乌克兰将为粮食出口而开启的海上通道用于军事目的。

过去一年，3300万吨谷物得以经乌克兰港口运出，对稳定国际市场粮价发挥了一定作用，也缓解了一度引发不安的粮食危机。

19日，法国外交部针对敖德萨港遇袭，近六万吨谷物被毁德消息，谴责俄罗斯再次“不负责任地”“威胁全球粮食安全”。

德国外长贝尔伯克则在其推特账户上发文，称俄军轰炸敖德萨等于是“袭击全球最贫困人口”。

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