普里戈任在新视频中现身：瓦格纳不会重返乌克兰战场，为非洲准备

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俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳创始人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在周三出现的一段视频中欢迎他的战士们来到白俄罗斯，告诉他们暂时不会再参加乌克兰战争，但命令这些瓦格纳战士为前往非洲集结力量。这是普里戈任自上个月在俄罗斯领导兵变以来首次公开露面。

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与瓦格纳相关的社交媒体“电报”平台周三发布了这段普里戈任似乎人在白俄罗斯的视频。在黄昏时拍摄的一段摇晃的手机视频中，可以看到普里戈任对一群似乎是瓦格纳斗士的人发表讲话，人群中并不断爆发出掌声和欢呼声。

这一长相和听起来都像普里戈任的男子在视频中说道：“欢迎大家！我很高兴向大家致意。欢迎来到白俄罗斯的土地！我们有尊严地战斗！我们为俄罗斯做了很多事情。”该视频是在光线并不明亮的情况下背光拍摄的，因此无法完全确定说话者是普里戈任或视频拍摄的时间。

美国有线电视新闻网 (CNN) 将该视频定位到白俄罗斯城镇阿西波维奇 (Asipovichy) 先前废弃的军事基地，该基地位于首都明斯克东南约80公里处。7月6日，CNN团队访问了这个基地。

普里戈任在视频中说，“我们为俄罗斯做了很多。现在前线发生的一切是耻辱。我们不想参与其中。” 他接着说道，“因此，我们决定在白俄罗斯驻扎一段时间。在此期间，我们将把白俄罗斯军队打造成世界上第二强大的军队，如果需要，我们将取而代之。”

普里戈任随后暗示，瓦格纳部队稍后可能会前往非洲，该组织一直活跃在马里和中非共和国。普里戈任在视频中说，他的手下应该善待当地人，并命令他们训练白俄罗斯军队，积蓄力量，准备“前往非洲的新征程”。

普里戈任说：“也许我们会在某个时候重返SMO（特别军事行动），届时我们确信不会被迫自取其辱”。在普里戈任发言后，他的副手乌特金（Dmitry Utkin）说，“这不是结束。这是开始。世界上最艰巨的任务即将开始”。然后他换用英语说，“欢迎来到地狱”。

据CNN报导，新的卫星图像显示，随着车队不断抵达，白俄罗斯的瓦格纳新营地里停满了车辆。根据美国公司Planet Labs PBC拍摄的卫星图像，在第一支车队抵达约72小时后，瓦格纳车队的数百辆车辆已塞满白俄罗斯一个废弃的军事基地。

新图片拍摄于周三早上6点29分左右，距视频拍摄不到8个小时，视频显示一名男子，据称是普里戈任在营地与他的部队交谈。

CNN已对这段视频进行了地理定位，确定其拍摄时间可能是在周二日落后。看到该男子讲话的地方现在停满了车辆，这表明另一支车队已连夜抵达。连日来，网上出现了一些视频，显示长达100辆车的车队沿着俄罗斯的主要高速公路向白俄罗斯方向行驶。

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