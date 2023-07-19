热热热！称北半球热坏了

炎热/北半球

今年夏季未盛酷暑已经烤人，热成为热题。希腊和加拿大的大火，意大利、西班牙或美国的酷热，以及法国的一些当地罕见热的记录：法新社称地球北半球在加强版的热浪下令人窒息和燃烧。不过，中国和日本也热。

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热浪也席卷了地中海北部海岸。

法新社说，在希腊，尽管雅典附近受威胁的海滨地区的炎热情况有所改善，但消防队员周二在扑灭多起森林火灾的过程中经历了第二个“艰难的一天”。据消防队员称，过去24小时内已发生不少于47起火灾。 其中两个位于雅典以西的地区，截至当天仍未得到控制。预计周四希腊将出现新一轮热浪，最高气温可达 44°C。

意大利有20个城市进入红色警戒状态，从阿尔卑斯山脚下的博尔扎诺到西西里岛的巴勒莫，威尼斯、博洛尼亚、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯和撒丁岛的卡利亚里，都报告气温高达39°C。

尤其是罗马的气温达到了 40°C，略低于 2007 年 8 月以来当地创下的 40.5°C 纪录。但这并没有阻止游客来到这座永恒之城，罗马提供 2,500 个可饮用的新鲜饮水机，可以让游人解渴。

周二下午早些时候，意大利记录的最高气温（2021 年 8 月 11 日在西西里岛测得的 48.8°C）达到了欧洲大陆高温记录，而同一地区的拉古萨则为 44°C。

炎热威胁健康。儿童和老年人面临的风险最大，当局必须采取特殊的预防措施来保护他们免受酷暑的伤害。

据撒丁岛拉努塞岛一个中心的经理摩根娜·库卡（Morgana Cucca）告诉法新社：“我们现在不让孩子们去参加剧烈的体育活动，而是让他们轮流到海边三天，森林里三天。”

尽管法国巴黎气温今天上午没有酷暑烤人，但当局警告未来多天会有炎热，多个地区可能会出现高温。

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