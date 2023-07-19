美国对乌追加13亿美元安全援助 另一批4亿美元军援最快本周宣布

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7月19日，美国国防部通过声明宣布了一项新的安全援助计划，以支持乌克兰的战场需求。该一揽子计划包括乌军所需的关键防空能力和弹药，将作为“乌克兰安全援助倡议”（USAI）的一部分提供。这意味着美国政府可以从供应商处购买援乌武器，而不必从国防部库存中提取。

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五角大楼表示，这批将通过“乌克兰安全援助倡议”提供的援助强调了美国对满足乌克兰迫切需求的持续承诺，即承诺提供关键的近期能力，同时建设乌军的持久能力，以保卫其领土并在中长期遏制俄罗斯的侵略。

五角大楼周三宣布的公告标志着对乌提供更多优先装备的合同进程的开始。此次宣布的总计13亿美元的军援包括：4套国家先进地对空导弹系统（NASAMS）及弹药；152 毫米口径炮弹；扫雷设备；“陶”式导弹；“凤凰幽灵”和“弹簧刀”无人机系统；精确航空弹药；反无人机系统和电子战探测设备；150 辆加油车；115 辆拖曳装备的战术车辆；50 辆用于回收装备的战术车辆；港口和海港安全设备；战术安全通信系统，以及培训、维护和维修活动支持。

五角大楼称，“美国将继续与其盟国和伙伴合作，为乌克兰提供能力，以满足其当前的战场需求和长期的安全援助要求”。据最新承诺，乌克兰将从美国获得总共12套国家先进地对空导弹系统。美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）去年11月表示，该系统拦截俄罗斯攻击的成功率为100%。

本周二，奥斯汀在一次协调向乌克兰提供援助的国际会议上重申：“不要搞错了：我们决心支持乌克兰争取自由的斗争，无论需要多长时间”。据美国有线电视新闻网（CNN）引述知情官员报导，美方预计还将宣布另一项价值约4亿美元的对乌援助计划，其中包括为国家先进地对空导弹系统提供更多弹药，以及为爱国者导弹防御系统和海马斯多管火箭炮系统提供弹药。

该一揽子计划还将包括更多的火炮弹药，官员们警告说，火炮弹药供不应求，尤其是乌克兰有可能发动长期反攻，消耗现有库存。此外，这一待宣布的对乌军援计划还包括反坦克和反装甲武器，如“标枪”反坦克导弹和“陶”式导弹。该计划尚未最终确定，仍有可能发生变化。其中一位官员说，最早可能在本周宣布。

透露消息的两名美国官员说，值得注意的是，预计该军援计划不会包括更多有争议的集束弹药，华盛顿在本月早些时候宣布的上一批援助中首次提供了集束弹药。拜登政府决定提供集束弹药，部分原因是为了满足乌军对更多炮弹的需求，因为美国和其他国家正在加紧生产炮弹。

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