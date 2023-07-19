【视频】越境的驻韩美军士兵已被朝鲜扣押，曾因"袭击 "罪在韩服刑

朝韩，美国

一名首尔官员7月19日告诉法新社，一名美国军人可能是在越过朝、韩边界的非军事区（DMZ）后，被朝方拘捕。这名士兵此前曾因 "袭击 "罪在韩国监狱服刑两个月。

越境的驻韩美军士兵已被朝鲜扣押，曾因"袭击 "罪在韩服刑

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经美军确认，这个名叫特拉维斯-金（Travis King）的美军二等兵，2021年入伍，他"因受到攻击指控在韩国监狱服刑约两个月，之后于7月10日获释"。

据美国哥伦比亚广播公司（CBS）电视台援引美国官员的话报道，他因纪律原因本应被带回美国，但却设法离开机场，混入了一群前往非军事区的游客中。

联合国方面此前曾表示："我们认为他目前被关押在朝鲜，我们正与朝鲜人民军合作解决这一事件"。美国国防部长劳埃德-奥斯汀（Lloyd Austin）在首尔的记者会上证实了这一说法，他说“正在密切关注事态发展并展开调查”。

法新社联系了韩国国防部，但国防部拒绝发表评论。

一名现场目击者向哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）描述了当时的情景："在他所属的小组参观了现场的一栋建筑后，这名男子发出了响亮的'哈哈哈'声音，并在建筑之间奔跑"。他说："起初我以为这是一个糟糕的玩笑，但当他没有返回来时，我意识到这不是一个玩笑，然后所有日都反应过来了，这简直是疯了”。

法新社指，该事件可能会进一步恶化华盛顿与平壤之间的关系。据韩国军方称，事件发生几小时后，朝鲜又向东海发射了两枚弹道导弹。

每天都有数百名游客有组织地前往 "共同警备区"（JSA）旅游，该警备区位于非军事区内，该区自朝鲜战争（1950-1953 年）后70年来分隔着朝、韩两国。由于朝鲜战争停战并未签署和平协议，两国在技术上仍处于战争状态。

2019 年，美国前总统特朗普曾在两国边境板门店会见了朝鲜领导人金正恩，甚至越过分界线进入到朝鲜领土。

韩国尚志大学军事研究教授崔吉一（Choi Gi-il）向法新社说，"板门店是这名美国人最有可能选择越境进入朝鲜的地点，因为这里是参观共同警备区期间唯一可能的逃跑地点”。

报道指，朝鲜在 2020 年新冠疫情开始时就关闭了边境，至今尚未重新开放。朝鲜在其边境一侧的安全部队已大幅减少。

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01:46 越境的驻韩美军士兵已被朝鲜扣押，曾因"袭击 "罪在韩服刑 © France24 报道视频画面

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