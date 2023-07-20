世界杯女足今开幕 突发枪击案让安保紧张

新西兰/世界杯女足足球赛/枪击案

今天一早，一名男子冲进新西兰奥克兰市中心的一处高层建筑工地，向惊慌失措的工人开枪，造成两人死亡。该枪击案在新西兰造成安保恐慌，因为新西兰主办的国际足联女足世界杯首场比赛几个小时后就开赛。新西兰立即加强了安保警力与措施。

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据美联社今天报道称，女足世界杯首场比赛开赛前几小时，新西兰一名枪手造成两人死亡。该枪手在与警方的枪战中中弹死亡，一名警官也中弹受伤。枪击案中，有四名平民也受伤。

枪击事件发生在挪威队和其他足球队下榻的酒店附近。

新西兰总理克里斯·希普金斯安抚表示，比赛将如期举行。警方许诺，世界杯揭幕战将加强安保，以安抚球迷。国际足联表示，两场揭幕战前将为枪击案受害者默哀一分钟。

这起枪击事件震惊了新西兰，新西兰枪击事件很少见，事件引发了新西兰主要新闻网站和广播的关注。

据新西兰当地警察局长安德鲁·科斯特表示，枪手是一名 24 岁的男子，曾在该建筑工地工作过，他的动机似乎与他在那里的工作有关。该警官说，被确定为枪手的男子有家庭暴力史，正在软禁中服刑，但有豁免权可以在下皇后街工地工作。

枪击事件于上午7点20分左右开始，警方很快包围了该地区。

科斯特说，枪手穿过未完工的建筑，向人们开枪，许多工人逃跑或躲藏。科斯特说，然后他把自己关在三楼的电梯井里，特警人员在确保上下楼层安全后与他交战。科斯特表示，目前尚不清楚该男子是被警察开枪打死还是自杀。他说，枪手嫌疑人没有持枪许可证，因此不应该拥有枪支。

外面，武装警察对奥克兰市中心的一个地区进行了严格封锁，并封锁了深受游客欢迎的港口渡轮码头周围的街道。警方命令旁观者散开，并要求办公楼内的人们就地避难。

枪击事件发生时，女足世界杯的参赛足球队和球迷聚集在新西兰观看新西兰与澳大利亚联合举办的女足世界杯。揭幕战定于周四晚上在奥克兰举行，比赛双方为新西兰队和挪威队。

新西兰总理希普金斯表示，他正在考虑是否按计划前往观看比赛。

挪威队队长马伦·米耶德表示，当一架直升机开始在酒店窗外盘旋时，她的队友们被突然惊醒。

美国队表示，所有球员和工作人员均安全。

国际足联世界杯揭幕战正在伊甸园公园举行，官员们表示，他们鼓励持票人提前抵达，场馆将加强安保。

美联社称，新西兰在该国最严重的大规模枪击事件促使人们对枪支的态度发生巨大变化后，于 2019 年实施了严格的枪支法。2019 年 3 月，基督城两座清真寺周五祈祷期间，一名枪手射杀了 51 名穆斯林信徒。

时任总理杰辛达·阿德恩 (Jacinda Ardern) 发誓要在一个月内禁止大多数半自动武器，她得到大力支持，当时只有一名议员投票反对这项禁令。

随后的回购计划中，枪支拥有者将 50,000 多支新禁止的武器交给警方以换取现金。

科斯特表示，周四枪击事件中使用的霰弹枪并不在违禁武器清单上。

据国际足联主席詹尼·因凡蒂诺表示，枪击事件发生后，他和秘书长法特玛·萨穆拉会见了新西兰体育部长格兰特·罗伯逊，讨论了赛事的安全安​​排。

据该报道，新西兰旅游局取消了原定于周四下午在市中心封锁区内举行的媒体欢迎会。

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