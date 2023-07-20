世界杯女足赛：东道主新西兰旗开得胜1：0胜挪威

新西兰/世界杯女足足球赛/枪击案

世界杯女足赛今天在新西兰开赛。赛前清早，新西兰奥克兰发生该国罕见的枪击案。开赛后，东道主新西兰队第一天就激动人心地以 1-0 击败挪威队，并以此拉​​开女足世界杯比赛的序幕。新西兰队汉娜·威尔金森 (Hannah Wilkinson) 下半场进球，取得该国在女足世界杯历史上的首场胜利，而几小时前，奥克兰市中心曾发生的枪击事件震惊了东道主全国。

2023年7月20日，新西兰女足队员Hannah Wilkinson进球把该国球队推进赢下历史上第一场世界杯比赛的兴奋中。

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当时一名枪手冲进挪威队酒店附近的一处高层建筑工地并开枪，造成两人死亡。警方枪战后，枪手被发现死亡。

这场比赛场地伊甸公园体育场加强了安保措施，现场有 42,137 名观众为新西兰足球比赛的共同主办国——澳大利亚队的主队加油助威，这创下了新西兰足球比赛的入场人数纪录。新西兰总理克里斯·希普金斯也出席了比赛。赛后他走进更衣室，感谢球队鼓舞人心的表现。

纪念新西兰原住民遗产的开幕式结束后，为枪击事件的受害者默哀片刻。袭击造成五人受伤，其中包括一名警察。

新西兰的Football Ferns女队曾参加过五届世界杯，但没有赢过一场比赛。

美联社报道称，挪威队上半场没能把握住机会，而新西兰队防守得很好。艾达·赫格伯格在第37分钟的射门被丽贝卡·斯托特巧妙地防守，上半场结束后比赛没有得分。而挪威队于1995年夺得世界杯冠军。在2019年最后一届世界杯上，该队在四分之一决赛中输给了英格兰队。在 2022 年女子欧洲杯上，英格兰队以 8-0 大胜挪威队。在这场比赛的准备阶段，边锋卡罗琳·格雷厄姆·汉森称世界杯是一个“重新开始”的机会。

新西兰获得主办世界杯首场比赛的许可，尽管共同主办的澳大利亚在悉尼对阵爱尔兰的比赛在奥克兰比赛结束后大约一个小时才开始。

挪威队被认为是 A 组的热门球队，他们在对阵新西兰队的比赛中取得了 5 胜 1 平 1 负的战绩，唯一一场失利是在 2019 年的一场表演赛中。

此前，新西兰队在主场的世界杯预赛中表现不佳，过去11场比赛仅取得一场胜利。

两队此前在世界杯上仅交手过一次：1991年挪威队4-0击败新西兰队。

据美联社，A 组比赛周五继续进行，瑞士队在但尼丁对阵菲律宾队。新西兰的下一场比赛将于周二在惠灵顿对阵菲律宾，而挪威将在汉密尔顿对阵瑞士。小组前两名的球队将晋级淘汰赛阶段。

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