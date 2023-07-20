俄军袭击敖德萨中领馆建筑受损 中国外交部回应

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中国外交部发言人周四晚就俄罗斯军队袭击乌克兰南部港口城市敖德萨，导致当地中领馆建筑受损作出了回应。中国外交部发言人称，中国驻敖德萨总领馆附近发生爆炸，冲击波震落了总领馆部分墙面和窗户玻璃。总领馆人员早已撤离，没有造成人员伤亡。

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据乌通社报导，7月19日至20日晚，中国驻敖德萨总领事馆大楼在俄军袭击中受损。敖德萨地区军事管理局局长基佩尔（Oleg Kiper）向媒体介绍了这一消息。基佩尔说：“我们看到一座民用建筑被毁，周围的建筑也遭到破坏。中国驻敖德萨总领事馆大楼也遭到损坏。”

乌克兰最高拉达议员贡恰连科（Oleksiy Goncharenko）周四在社交媒体“电报”上发布了一张中领馆建筑的一扇窗户玻璃受损的照片。贡恰连科在图片旁配文说，“中国驻敖德萨总领馆现在是这样的。可以看到破碎的玻璃。但我们从左舷看不到建筑物的另一侧。因此，该建筑有可能遭受更大的损失。”

基佩尔强调，随着《黑海谷物倡议》的结束，俄罗斯正在蓄意打击敖德萨的港口基础设施。他说，“港口行政大楼仍有损坏——窗户、屋顶和楼内多处损坏。港口基础设施也有损坏”。据乌通社报导，敖德萨一座民用建筑的一名21岁保安在俄军夜袭中丧生。

北京方面，中国外交部周四晚刊登的新闻稿写道，“有消息称，俄军20日对乌克兰敖德萨发动的无人机和导弹袭击波及中国驻敖德萨总领馆，导致领馆外墙墙面和部分窗户玻璃破损。中方能否证实？中方是否已就此向俄方提出交涉？”

中国外交部发言人表示，“中国驻敖德萨总领馆附近发生爆炸，冲击波震落了总领馆部分墙面和窗户玻璃。总领馆人员早已撤离，没有造成人员伤亡。中方密切关注有关动向，继续同有关方面保持沟通，采取一切必要措施维护中国在乌机构及人员安全。”

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