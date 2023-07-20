古特雷斯强烈谴责俄军对敖德萨和其他港口的袭击：袭击影响远超乌克兰

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继莫斯科本周早些时候决定退出联合国斡旋的《黑海谷物倡议》之后，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）7月20日强烈谴责俄罗斯最近几天对敖德萨和其他乌克兰港口的袭击。在作出这一决定的同时，俄罗斯还取消了对于运送谷物和其他粮食货物的船只在黑海西北部航行的安全通行保障。

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去年7月，俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国在伊斯坦布尔达成《黑海谷物倡议》；同时，联合国还与俄罗斯达成了一项关于其谷物和化肥出口的平行协议，被称为谅解备忘录。过去的一年里，《黑海谷物倡议》促成3000多万吨乌克兰粮食经由包括敖德萨在内的三个黑海港口出口到全球市场。

根据媒体报道，从本周三到周四的夜间，乌克兰港口城市设施连续第三晚遭到空袭，造成至少三人死亡。乌克兰官员称，在靠近黑海的城市尼古拉耶夫，至少有19人受伤，其中包括一名儿童。

联合国人道协调厅驻乌克兰办事处发言人阿布雷乌（Saviano Abreu）在推特上表示，对该市的“可怕”袭击就发生在市中心。人道主义工作者正在支援受灾家庭，提供现金援助等紧急支持。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周四晚通过例行视频讲话介绍说，“在本周的短短四天内，自周一以来，俄罗斯恐怖分子已经对我国使用了近70枚各类导弹、近90 架‘见证者’（无人机），并在很大程度上对敖德萨和敖德萨州、尼古拉耶夫、我国其他南部城市和社区进行袭击。”

泽连斯基补充说，“当然，我们的战士成功击落了一些敌方导弹和无人机，我为此感谢我们每一位天空卫士……但遗憾的是，乌克兰的防空能力还不足以保护整个乌克兰的天空……我们正在尽可能积极地与我们的合作伙伴合作，以获得更多的防空系统，为我们的敖德萨以及我国所有其他城市和社区提供和平与安全。”

就俄军本周以来针对乌克兰港口城市的空袭行动，古特雷斯通过其发言人发表的一份声明中表示，这些袭击“违背了”俄罗斯根据仍在执行中的谅解备忘录所做的承诺，该备忘录规定俄罗斯“将为从乌克兰控制的黑海港口不受阻碍地出口粮食、葵花籽油和化肥提供便利”。

古特雷斯还指出，破坏民用基础设施可能违反国际人道主义法，并强调“这些袭击的影响还远远超出了乌克兰”。古特雷斯说，“我们已经看到全球小麦和玉米价格受到负面影响，这对所有人都造成伤害，尤其是全球南方的弱势群体。”

古特雷斯谈到，他将“毫不松懈”地努力确保来自乌克兰与俄罗斯的粮食产品和化肥不受阻碍地进入全球市场，由此来持续应对全球的饥饿和粮价上涨问题。

此外，联合国乌克兰驻地协调员丹尼斯·布朗（Denise Brown）也谴责了俄军发动的这些袭击，并称对敖德萨遭到破坏与损毁的景象感到震惊。她通过声明表示，“这是这座民用港口连续第二天在大规模袭击中遭到严重破坏，该港口是乌克兰以及世界上依赖乌克兰谷物的最贫困人口的重要生命线。”

丹尼斯·布朗强调，“这是不人道的，而且违反了国际人道法”。她呼吁停止这些袭击。

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