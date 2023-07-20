泽连斯基：受俄袭击影响最严重的港口存放着6万吨拟运往中国的农产品

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乌克兰农业部7月19日表示，俄罗斯导弹和无人机前夜袭击了敖德萨港，破坏了港口基础设施，该港口是经联合国斡旋达成的《黑海谷物倡议》的一部分，莫斯科退出了该倡议。乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在周三晚间发表的例行视频讲话中说，这次袭击证明，俄罗斯的目标“不仅是乌克兰，也不仅是我国人民的生命”。他补充说，“今天遭到袭击的港口储存了约一百万吨粮食。”

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就在俄罗斯退出确保乌克兰出口粮食安全通过黑海的国际协议数小时后，俄军对乌克兰粮食出口港敖德萨港发动了规模最大的导弹袭击之一。乌克兰武装部队南方司令部发言人胡梅纽克(Natalia Humeniuk)称，周二凌晨发生的导弹袭击专门针对敖德萨港口。

乌克兰空军称，空防系统击落了俄罗斯向敖德萨和该国南部其他地区，包括尼古拉耶夫市发射的36架自杀式无人机中的31架和全部6枚巡航导弹。乌克兰武装部队南方司令部在一份声明中说：“不幸的是，被击落的导弹碎片和爆炸波损坏了港口基础设施和一些私人住宅”。该声明没有具体说明受损港口基础设施或住宅的确切位置。

乌克兰农业部周三通过声明表示，“7月18日和19日晚，俄罗斯对参与《黑海谷物倡议》的港口基础设施发动了袭击。侵略者再次证明，人类价值对他来说只是空谈，他的话不可信。敖德萨港和切尔诺莫尔斯克港的粮食码头和港口基础设施遭到袭击。”

乌克兰农业部称，“夜袭摧毁了切尔诺莫尔斯克港的大部分粮食出口基础设施。据专家称，完全恢复当晚受损的设施至少需要一年时间。在切尔诺莫尔斯克港，60000吨谷物也被毁坏，而这些谷物本应在60天前装上大吨位船只，通过谷物通道发送。”

泽连斯基周三晚间表示，“整整一天，我们都在最大程度地关注如何消除俄罗斯恐怖分子对敖德萨、对该地区各社区、对切尔诺莫尔斯克、对我们港口的袭击所造成的后果。这也许是俄罗斯在整个全面战争期间给敖德萨造成痛苦的最大企图。多亏了防空部队和我们所有的天空卫士，这次打击的后果才得以减轻。每一次这样的打击，我们都一再呼吁我们的合作伙伴：乌克兰的天空之盾需要加强。”

泽连斯基说，“这次袭击证明，他们的目标不仅是乌克兰，也不仅是我国人民的生命。今天遭到袭击的港口储存了约一百万吨粮食。这些粮食早就应该运往非洲和亚洲的消费者。当晚受俄恐怖袭击影响最严重的港口码头，存放着6万吨拟运往中国的农产品。也就是说，每个人都受到了俄罗斯恐怖袭击的影响。世界上的每一个人都应该关注将俄罗斯的恐怖行为绳之以法。”

乌克兰农业政策和食品部部长索尔斯基（Mykola Solskyi）周三强调，“如果我们不能出口粮食，最贫穷国家的人民将处于生存的边缘！此外，受影响的不仅是乌克兰的经济，还有整个世界的经济。粮食价格将上涨，不是所有国家都有能力购买农产品，这意味着面粉、谷物和肉类等食品的价格将大幅上涨。”

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