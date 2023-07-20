英军情六处负责人：与普里戈任达成羞辱性协议后，普京在国内面临压力

俄罗斯/政治/国际

英国军情六处（MI6）负责人理查德·摩尔（Richard Moore）7月19日在布拉格受访时表示，俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳首领普里戈任（Yevgeny Prigozhin）发动的未遂兵变，导致俄总统普京不得不达成一项“羞辱性”的协议以寻求自保，普京在国内“面临压力”。同日，英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）在美国科罗拉多州参加阿斯彭安全论坛期间向媒体表示：“未遂政变从来都不是什么好现象，因为普京不可能把这说成一切如常或是好消息。”

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理查德·摩尔周三在英国驻捷克大使馆主办的“政治”新闻网（Politico）活动上讲话说，“1968 年，很多俄罗斯人都看到了布拉格所发生的事情是对道德的嘲讽。他们不愿站在历史的错误一边，他们中最勇敢的人根据自己的信念采取行动，与我们站在一起，成为争取自由的伙伴。现如今，有许多俄罗斯人看到自己的武装部队碾碎乌克兰城市、将无辜家庭赶出家园、绑架数千名儿童，都会默默地感到震惊。”

理查德·摩尔说，“他们惊恐地看着自己的士兵蹂躏一个同胞国家。他们心里明白，普京攻击斯拉夫同胞的理由是骗人的，是谎言和幻想的迷雾。这次袭击的策划者之一——叶夫根尼·普里戈任只用了一句话就拆穿了整个骗局；他说，我引用他的话：‘绍伊古需要战争来获得英雄勋章……统治俄罗斯的寡头集团需要战争’。”

理查德·摩尔续指，“他（普里戈任）补充说，我强调这是他的话，不是我的话：那些精神病患者决定‘没关系，我们再投入几千名俄罗斯人充当炮灰。他们会死在炮火下，但我们会得到我们想要的’。话音刚落几小时，普里戈任就率领兵变向莫斯科进军，这暴露了普京所主持的不稳定专制政体的不可阻挡的衰败。”

理查德·摩尔在问答环节表示，普里戈任的兵变表明俄罗斯精英阶层内部“严重分裂”，普京必须意识到他的国家“严重腐朽”，尽管这位英国情报头目无法谈论俄罗斯领导人目前的精神状态。

就6月24日兵变过程，理查德·摩尔指出，“早餐时，普里戈仁开始是个叛徒。晚餐时他已被赦免，几天后他又被邀请去喝茶”。

理查德·摩尔补充说：“我认为，不需要英国军情六处的所有资源就能得出结论，普京周围的俄罗斯精英内部存在严重裂痕。如果有一支入侵的军队正向你开来，那就说明已经出现了分歧” 。他接着说：“非同寻常的是看到了普京处理此事的方式，以及由此表现出的软弱”。

“普京的厨子”普里戈任旗下的瓦格纳战士抵达距离莫斯科约 200 公里的地方，然后与克林姆林宫达成协议并掉头返回。事发近一个月后，理查德·摩尔说，普里戈任还在“四处漂泊”，“据我们所知，他与普京的交易仍然有效”。

与此同时，理查德·摩尔强调，被普里戈任针对的俄罗斯国防部高官“仍然存在”，而且“显然有问题”。理查德·摩尔说：“他们（俄罗斯国防部的长官们）仍然是以前那种不满情绪的根源”。

理查德·摩尔驳斥了西方情报部门在瓦格纳兵变中发挥作用的说法，并称“普京总统认为我的部门是幕后黑手，这真是令人受宠若惊”。他还说，瓦格纳兵变之前、期间和之后发生的一连串事件令人眼花缭乱，即使是英国情报部门负责人也“有点难以解读”。

不过，理查德·摩尔明确表示，普京在自己的主场“受到了压力”，因为在乌克兰的杀戮正“回流到俄罗斯的政治体制中”。

理查德·摩尔说：“我确信，他必须意识到，引用哈姆雷特的话说，在丹麦国家，他的周围，有些东西已经深深腐烂了，他不得不达成这笔交易，而这是相当具有羞辱性的。他不得不通过卢卡申科来达成交易，以在那天自保。”

此外，在美国出席活动的英国外相克莱弗利周三也告诉记者说，“我们看到的是，双方出现的第一批非常明显的裂痕不在乌克兰，不在北约，不在欧盟，也不在英美关系或任何其他方面。我们看到的第一道裂痕出现在俄罗斯体制中”。他还表示，乌克兰显然赢得了这场战争，部分原因是乌军正在夺取俄军花了数月时间才夺取的领土。

克莱弗利在论坛期间向记者补充说：“乌克兰人正在稳步取得进展”。

克莱弗利说，“这是‘缓慢阶段’，因为他们（乌军）要穿过重兵把守、布满地雷的地区，没有快速、安全的方法，他们选择安全而不是快速地完成任务。我认为这是正确的判断”。他并强调，“但这并不能改变一个事实，那就是我们必须坚持到底，直到完成任务”。

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