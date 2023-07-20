【视频】新西兰女足世界杯开幕日发生枪击案 至少三人死亡六人受伤

新西兰，枪击案

由新西兰和澳大利亚联合主办的女足世界杯周四（7月 20 日）即将开幕，开幕日早间，在新西兰人口最多的城市奥克兰市中心发生枪击事件，造成包括枪手在内至少三人死亡，六人受伤。新西兰总理克里斯-希普金斯表示，枪击事件 "不会对国家安全构成威胁"，宣布女足世界杯赛事将按计划开幕。

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希普金斯说，警方已经解除了威胁，没有在找到与枪击事件有关的更多其他安全风险，“政府已与国际足联主办方进行了讨论，比赛将继续进行”。

枪击事件发生在周四上午的一个在建的大楼内，造成包括警察在内的六人受伤。代理警察局长桑尼-帕特尔（Sunny Patel）说："行凶者进入大楼 "开枪 "射击"。"在到达大楼上层时，该男子将自己锁在电梯内，警察试图与他交火。" 该男子又开了几枪，不久后发现他已经死亡。

警方表示，目前已确认除袭击者外还有两人死亡。

枪击发生后警方已封锁了该地区，并出动了一架直升机。

法新社报道，枪击事件令目前正在奥克兰参加女足世界杯的运动员感到震惊，再过几个小时，新西兰队与挪威队将在该市主体育场伊甸园公园球场举行此次女足世界杯的揭幕赛。新西兰足协表示："对今天早间在奥克兰发生的事件感到震惊，"并确认所有队员和工作人员都 "安然无恙"。挪威国家队下榻的酒店离枪击发生地很近，但没有成员受伤。队长马伦-米耶尔德（Maren Mjelde）说，他们被一架直升机和 "大量急救车 "吵醒。"起初我们不知道发生了什么，但电视和当地媒体最终向我们通报了情况。每个人看起来都很平静，我们正在正常准备今晚的比赛。之后如果当局有任何指示，我们可能需要调整。“

大规模枪击事件在新西兰非常罕见，在2019年该国发生针对清真寺的重大枪击案后，新西兰出台了严厉的枪支管理法律，2019年的枪击案共有51名穆斯林信徒被杀，40人受伤。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道

01:30 新西兰女足世界杯开幕日发生枪击案 至少三人死亡 © france24视频图像

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