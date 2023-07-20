遭抗议焚烧《古兰经》：瑞典驻伊拉克大使馆被袭击并纵火

瑞典/伊拉克/焚烧经书事件

周四凌晨，伊拉克数百名抗议者翻墙冲进巴格达市中心的瑞典大使馆，并纵火焚烧使馆建筑物，以抗议瑞典可能再次发生焚烧《古兰经》事件。

为抗议瑞典示威有焚烧可兰经行为，瑞典驻伊拉克巴格达大使馆2023年7月20日遭抗议者冲击纵火。

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瑞典驻巴格达大使馆今天因传再有焚烧《古兰经》计划而遭到抗议者袭击并被纵火。瑞典外交部新闻办公室在一份公告中表示，所有巴格达大使馆工作人员都很安全。瑞典外交部谴责这起袭击事件，并强调伊拉克当局有必要保护外交使团。

据一个与这位颇具影响力的神职人员和其他亲萨德尔媒体有关的热门电报群 Telegram 群组中的帖子显示，什叶派神职人员穆克塔达·萨德尔的支持者呼吁周四举行示威活动，抗议瑞典计划在数周内第二次焚烧《古兰经》。

据路透社说，萨德尔是伊拉克最有权势的人物之一，他指挥着数十万追随者，他有时会号召他们走上街头，包括去年夏天他们占领巴格达戒备森严的绿区并发生致命冲突。

警方许可证显示，瑞典警方周三批准了周四在斯德哥尔摩伊拉克大使馆外举行公开集会的申请。警方在许可证中表示，预计有两人参加。

瑞典通讯社TT报道称，两人计划在公开集会上焚烧《古兰经》和伊拉克国旗，其中包括6月份在斯德哥尔摩一座清真寺外放火焚烧《古兰经》的一名男子。

今年早些时候，瑞典警方以安全问题为由，拒绝了几项抗议活动的申请，这些抗议活动包括焚烧《古兰经》。此后，法院推翻了警方的决定，称此类行为受到瑞典影响深远的言论自由法的保护。

电报群Telegram 群组 One Baghdad 上发布的一系列视频显示，周四凌晨 1 点左右（格林威治标准时间周三 2200 点），人们聚集在巴格达瑞典大使馆周围，高呼支持萨德尔的口号，并在大约一个小时后冲进了大使馆建筑群。

随后的视频显示，使馆大楼内的一栋建筑冒出浓烟，抗议者站上大使馆屋顶。

伊拉克外交部也谴责了这一袭击瑞典大使馆事件，并在一份声明中表示，伊拉克政府已指示安全部队进行迅速调查，查明肇事者并追究其责任。

据路透社目击者称，周四黎明时，安全部队已部署在使馆内，消防员灭火，但大楼仍然升起浓烟。

伊拉克安全部队随后向仍在使馆外徘徊的数十名抗议者发起驱离行动，试图将他们驱离该地区。抗议者早些时候曾向聚集的大量安全部队短暂投掷石块和投掷物。

上个月末，一名伊拉克流亡男子在斯德哥尔摩焚烧《古兰经》后，萨德尔呼吁对瑞典进行抗议并驱逐瑞典大使。

焚烧事件发生后，瑞典警方追究该焚烧经书的男子煽动反对种族或民族群体。但在接受报纸采访时，该伊拉克人将自己描述为一名伊拉克难民。

《古兰经》被焚烧后，瑞典驻巴格达大使馆外发生了两起大规模抗议活动，其中一次抗议者冲破了大使馆安全防线。

路透社说，包括伊拉克、土耳其、阿拉伯联合酋长国、约旦和摩洛哥在内的几个穆斯林国家政府对这一焚烧经书事件提出抗议，伊拉克寻求引渡该男子以在伊拉克接受审判。

美国也对冲击大使馆事件表示谴责，但解释说，瑞典发放示威许可证是支持言论自由，并不是对这一焚烧经书行动给予认可。

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