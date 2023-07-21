如若普京踏足南非，南非政府同意将其逮捕

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据南非news24新闻网7月21日报导，如果俄罗斯总统普京踏上南非领土，南非政府同意执行国际刑事法院（ICC）对他的逮捕令。南非政府承认，没有履行其国际责任，没有确认对普京在进入南非领土的情况下发出逮捕令。

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南非最大反对党、民主联盟周五诉至豪登省高等法院，迫使政府承诺逮捕普京。南非司法部还同意支付法律申请的费用，该申请最初是由民主联盟发起的，目的是迫使政府在普京出席下个月于约翰内斯堡举行的金砖国家峰会时将其逮捕。南非政府本周宣布，普京将不会亲自前往南非，而是以线上方式参加峰会。

周五，位于南非行政首都比勒陀利亚的豪登省高等法院证实，司法部终于在周一向总检察长莎米拉·巴托希（Shamila Batohi）发出了普京逮捕令。这是在南非国际关系与合作部向其司法部同仁递交国际刑事法院逮捕令两个多月之后。国际刑事法院发出逮捕令的依据是普京对俄罗斯入侵乌克兰期间涉嫌犯下的战争罪负有责任。

如果普京前往南非参加定于8月在约翰内斯堡举行的金砖国家峰会，反对党民主联盟向法院提起诉讼，要求政府逮捕普京。但南非在政府宣布普京不会前往该国后，民主联盟要求法院强制其在这名俄罗斯总统前往南非的任何时候执行逮捕令。南非政府表示同意。

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