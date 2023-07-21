巩固美国地位 布林肯下周再访亚太三国

美国，亚太

美国国务院周四（7月22日）宣布，国务卿布林肯将于下周再访亚太地区，报道指，这进一步表明面对中国影响力日增，美国希望巩固其在亚太地区的地位。

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国务院新闻稿称，布林肯将于7月26日前往南太平洋的汤加，出席美国驻该国新大使馆落成典礼。 这将是布林肯首次访问汤加，今年5月他访问了该地区的巴布亚新几内亚，并签署了一项允许美军进入该国港口和机场的安全协议。

美国国务院一位不愿透露姓名的高级官员向记者表示，"美国设立大使馆不是为了对抗中国。 他表示，"美国希望加强在汤加的存在...，并探索深化与汤加合作的方式"，同时强调美国大使馆的规模 "远不及中国"。

面对中国影响力日增，美国已将亚太地区置于其新全球战略的中心，提出计划推动建立 "自由开放 "地区。几个月来，美国总统拜登一直强化与亚太国家领袖外交，以加强美国的联盟关系，拜登原定月前访问澳大利亚和巴布亚，后因处理预算引发的国内危机而被迫取消。

法新社报道，布林肯 7 月 27 日将访问新西兰惠灵顿，届时他也将出席正在该国举办的女足世界杯美国队与荷兰队的比赛。在访问的最后一站澳大利亚，布林肯将出席7月28日和29日在布里斯班举行的美澳外交和国防部长联席会， 美澳和英国结成新的"AUKUS "安全联盟，将使堪培拉首次能够获得核动力潜艇。

据美国官员称，这将是布林肯上任两年以来第12次出访亚太地区。

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