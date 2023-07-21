布林肯告诫普里戈任：北约有门户开放政策，俄罗斯有窗户开放政策

俄罗斯/乌克兰/国际

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）7月21日在出席阿斯彭安全论坛炉边谈话时就俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳首领发动的未遂兵变表示，“普里戈任直接挑战普京的权威，公开质疑普京为侵略乌克兰而提出的前提——这一事实正在上演”。他指出暂时还无法预测其结果。不过，布林肯提醒说，“如果我是普里戈任先生，我会继续非常担忧。北约奉行‘门户开放’政策，俄罗斯则奉行‘窗户开放’政策，他必须高度重视这一点。”

广告 继续浏览后续

活动期间，就主持人提问，“乌克兰自己也承认反攻陷入了困境，您对反攻有多担心？” 布林肯回答说，“现在还为时尚早。我们从一开始就说过，我们从一开始就知道这会很艰难。很多人都说过这一点。俄罗斯人最初在地雷方面进行了重大而严密的防御。乌克兰人正在努力克服这一点。我相信他们已经具备了取得成功所需的条件。随着他们的部署，随着他们将最近几个月训练的所有部队、我们和大约50个国家提供给乌克兰人的装备实际投入到这一努力中，我认为这将产生深远的影响。”

布林肯补充说，“但最终的区别就在这里：最终的区别在于，与俄罗斯人不同，乌克兰人是在为自己的土地而战，为自己的国家而战，为自己的未来而战，为自己的自由而战。这就是最大的不同之处，我认为我们已经看到，他们夺回了俄罗斯最初夺取的50%以上的领土。这也是未来的改变因素。”

主持人追问，“您认为普京因未遂叛乱而受到的削弱有多大？” 布林肯回答说，“我们很难确定，也很难猜测，而且猜测可能是错误的。我认为，我们可以肯定地说，我们已经看到门面出现了裂缝。”

布林肯指出，“普里戈任直接挑战普京的权威，他公开质疑普京为侵略乌克兰而提出的前提——这一事实正在上演，并将继续上演。我们也看到了正在上演的戏剧，普里戈任在哪里，他与普京之间有什么安排？我们看到他们的势力，瓦格纳的势力，转移到了白俄罗斯。这对白俄罗斯非常不利，因为瓦格纳所到之处，剥削、死亡和破坏必然随之而来。我们不知道事态会如何发展。”

布林肯补充说，“如果我是普里戈任先生，我会继续非常担忧。北约奉行‘门户开放’政策，俄罗斯则奉行‘窗户开放’政策，他必须高度重视这一点”。值得一提的是，美国中情局局长威廉·伯恩斯（William Burns）20日在同一论坛上指出，普里戈任很可能会在某个时候遭到普京的报复。他开玩笑说，“普京是报复的终极使徒，如果我是普里戈任，我不会解雇我的食物品尝师”。

主持人周五还向布林肯提到，美国众议院外交事务委员会主席麦考尔（Mike McCaul）呼吁拜登总统现在就任命一位乌克兰和谈特使，“您对此持开放态度吗？” 布林肯说，“如果我们看到任何证据表明俄罗斯有意进行有意义的和平谈判，我们会第一个跳出来——也许是第二个，因为我怀疑乌克兰人会第一个。没有人比乌克兰人更希望这场战争尽快结束。他们每天都在接受俄罗斯的侵略。”

布林肯表示，“遗憾的是，我没有看到任何证据表明俄罗斯对此感兴趣。根本问题就在于此：普京总统相信，并将继续相信，他可以战胜乌克兰，可以战胜乌克兰的所有支持者。我们必须让他打消这个念头。这与我们许多国家现在向乌克兰提供的支持有关，但也与我们几周前在（北约）维尔纽斯峰会和峰会结束时做的一件非常重要的事情有关。”

布林肯指出，“包括七国集团（G7）和其他一些国家在内的各国齐聚一堂，表示他们将对乌克兰的安全作出长期承诺，帮助乌克兰逐步建立威慑力和防御能力，从而使俄罗斯无法卷土重来。这向普京发出了一个非常强烈的信号：我们哪里也不去，乌克兰哪里也不去，它将拥有保卫自己的手段。如果普京总统在这一问题上的心态发生了变化，也许就会有机会（和谈）。现在，我们还看不到（这样的机会）。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅