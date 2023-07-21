美中情局长：没有哪位外国领导人比习主席更关注普京在乌克兰的经历

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美国中央情报局局长威廉·伯恩斯（William Burns）7月20日在出席阿斯彭安全论坛炉边谈话时表示，根据他审查过的情报，他仍然对乌克兰能够推进对俄罗斯的反攻持乐观态度。

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威廉·伯恩斯在美国科罗拉多州举行的阿斯彭安全论坛上说，俄军在乌克兰战场上建立起强大防御的背后存在一些重大的“结构性弱点”。这些弱点包括士气低落、将领能力差以及政治和军事领导层的“混乱”。就乌方的反攻进展，威廉·伯恩斯表示，“这将是一个艰难的过程，但作为一个情报机构，我们将竭尽所能，提供有助于乌克兰人取得进展的情报支持和共享。”

威廉·伯恩斯还指出，瓦格纳首领普里戈任6月24日的未遂兵变“暴露了普京所建立的体系中的一些重大弱点”。他谈到，“对于许多习惯了普京作为秩序仲裁者形象的俄罗斯人来说，问题是皇帝没有穿衣服吗，或者至少为什么他穿衣服要花这么长时间？”

威廉·伯恩斯的言论与英国军情六处负责人理查德·摩尔（Richard Moore）19日在布拉格发表的言论如出一辙。理查德·摩尔说，普京政权被“腐败、内讧和冷酷无情的无能”所困扰，普里戈任叛变的后果对普京来说是“羞辱性的”。

英国外交大臣克莱弗利（James Cleverly）周三在参加阿斯彭安全论坛期间也向媒体表示：“未遂政变从来都不是什么好现象，因为普京不可能把这说成一切如常或是好消息。”

克莱弗利告诉记者说，“我们看到的是，双方出现的第一道非常明显的裂痕不在乌克兰，不在北约，不在欧盟，也不在英美关系或任何其他方面。我们看到的第一道裂痕出现在俄罗斯体制中。”

威廉·伯恩斯周四指出，俄罗斯精英阶层对普京的判断力正表现出越来越多的焦虑，尤其是在发生了令克里姆林宫措手不及的瓦格纳兵变之后。

威廉·伯恩斯说，“它（兵变）复活了一些更深层次的问题……关于普京的判断力，关于他对事件的相对疏离，甚至关于他的优柔寡断”。瓦格纳部队能够畅通无阻地穿越俄罗斯大片领土给普京造成重大打击，普里戈任公开批评俄罗斯高层发动乌克兰战争的理由和精英阶层的腐败也是如此。

威廉·伯恩斯说，“我认为，在许多方面，这暴露了普京所建立的体系中的一些重大弱点”。即使不谈兵变，这些弱点“也因普京入侵乌克兰以来的错误判断而暴露无遗”。有指控称，俄空天军总司令、“特别军事行动”区域联合部队副总指挥苏罗维金可能知道普里戈任的叛乱计划。苏罗维金已数周未公开露面。威廉·伯恩斯就此说，“我不认为他现在享有很多自由”。

威廉·伯恩斯说，普京可能会尽量避免给人留下他对兵变反应过度的印象，同时试图从普里戈任的瓦格纳网络中获取他所能获取的价值。不过，他说，普里戈任很可能会在某个时候遭到普京的报复。“普京是报复的终极使徒，”威廉·伯恩斯说。“如果我是普里戈任，我不会解雇我的食物品尝师”。美国总统拜登（Joe Biden）日前开玩笑说，这位瓦格纳雇佣军的首领有可能遭人下毒。“我如果是他，我会对吃的东西特别小心。我会睁大眼睛看菜单”。

威廉·伯恩斯提到，瓦格纳兵变为中情局在俄罗斯招募线人提供了“千载难逢的机会”。中情局最近首次在社交媒体“电报”平台上发布视频，让俄罗斯人知道如何在“暗网”上与该机构取得联系。威廉·伯恩斯说，视频发布后一周内被观看了250万次。

威廉·伯恩斯在担任中情局局长之前是一名资深外交官，他已成为拜登政府与俄罗斯和中国之间棘手关系的重要幕后沟通渠道。在去年2月俄罗斯全面入侵乌克兰之前，他曾前往莫斯科，试图说服普京当局放弃入侵，并进行威慑试图防止战争的发生。最近，他又前往北京，试图保持与中方的沟通渠道畅通。

就主持人问道，中国领导人习近平要求解放军到2027年要具备武统台湾的能力，“您认为他是否会这样做？” 威廉·伯恩斯回答说，“关于在2027年之前做好准备的指示已经公开讨论过很多次了，我认为它的意思就是做好准备。这并不意味着冲突迫在眉睫或不可避免。”

就主持人追问“他（习近平）已经下定决心了吗？” 威廉·伯恩斯回答说，“我不确定他已下定决心。我认为，这意味着当今习主席和解放军领导层对他们能否以可接受的代价成功地全面入侵台湾心存疑虑。我认为没有哪位外国领导人比习主席更关注普京在乌克兰的经历，因为他在思考台湾问题。我认为这可能也加深了一些疑虑。不仅是一支客观上规模较小的军队在以巨大的动力反击一支规模较大的军队方面取得了令人难以置信的成功，而且对俄罗斯武器系统的一些缺陷也存在疑虑。”

威廉·伯恩斯补充说，“我认为，普京是一定的，但我想习主席也低估了拜登总统组建强大联盟支持乌克兰的速度，低估了西方愿意付出一定经济代价对俄罗斯造成损害的团结精神。因此，我认为所有这一切都让中国领导人有所顾虑。但尽管如此，我认为我们中情局或美国情报界的任何人都不会低估习主席最终试图控制台湾的承诺。”

就主持人追问，“您知道什么会触发这种情况吗？红线在哪里？” 威廉·伯恩斯说：“不幸的是，鉴于目前的关系状况，有各种各样的事情可能会引发这种运动。但现如今，我认为我们作为政府所做的努力。这是一个政策问题，而不是情报问题，我们将根据《台湾关系法》竭尽所能帮助台湾自卫，但同时也要在政策渠道上表明，我们对改变台湾海峡两岸的现状不感兴趣。我们反对任何单方面改变现状的努力，我们不支持台湾独立。但我们在政策渠道上非常明确地表示，我们会非常坚决地反对中华人民共和国使用武力试图改变现状。”

就主持人提问如果中国将对台动武，他是否会得到与普京决定全面入侵乌克兰相同的情报预警时，威廉·伯恩斯回答说，“这显然是我们非常努力的工作。我对中情局和更广泛的美国情报界在普京入侵乌克兰的计划上提供可信的早期准确预警的记录感到自豪。”

威廉·伯恩斯补充说，“我的意思是，这就是为什么总统在2021年11月，也就是战争前几个月派我去莫斯科，说明我们对他（普京）的计划的了解和其将带来的后果，这是一个不同寻常的步骤。因此，作为一个情报机构，我们与美国情报界的所有合作伙伴一起努力工作，使自己处于尽可能有利的位置，为总统和政策制定者提供建议，如果有一天我们看到正在计划的事情发生的话。”

就主持人追问“十年前，中国卷走了中情局在该国的大量行动，十几名中情局线人被捕，甚至被处决，你们重建了吗？” 威廉·伯恩斯回答说，“是的，我们已经取得了进展，而且我们近年来正在非常努力地工作……以确保我们拥有强大的人力情报能力，以补充我们可以通过其他方法获取的情报。”

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