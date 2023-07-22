法国与印尼举行首次外长防长2+2会谈：探讨在印太地区的合作前景

法国/印度尼西亚/印太

7月21日，法国外交部长科隆纳（Catherine Colonna）与国防部长勒科尔尼（Sébastien Lecornu）在巴黎与来访的印度尼西亚外交部长蕾特诺（Retno Marsudi）和国防部长苏比安托（Prabowo Subianto）举行了两国间的首次外长、防长“2+2”会谈。

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据法国外交部介绍，两国为其可信赖的伙伴保留的这一会议形式，证明了双方高度的共同抱负。会谈讨论了将使法国和印尼能够根据2011年战略伙伴关系及其2022-2027年行动计划，继续加强在国防与安全领域的双边合作。外长和防长们特别讨论了双边防务关系的发展，无论是在行动互动、技术和工业伙伴关系方面，还是在加强这种合作的法律框架方面。

在安全领域，双方讨论了海事合作的发展、人道主义和自然灾害的管理、网络安全和打击跨国犯罪等问题。外长和防长们还就印太地区的双边合作交换意见，特别是通过东盟，印尼今年担任东盟轮值主席国，以及在印度洋和太平洋的合作。他们并讨论日益加剧的国际紧张局势，特别是在俄罗斯对乌克兰发动侵略战争的背景下。

在两国外长稍早的单独会议中，科隆纳和蕾特诺强调，法国和印尼对印太地区的看法是一致的，这也是《欧盟印太合作战略》和《东盟印太展望》大框架的一部分。她们决定加强法国和印尼在印太地区的双边合作，以及与第三国和地区组织的合作。

科隆纳表达了法国加强与东盟发展伙伴关系的愿望，感谢印尼的支持，并对印尼担任东盟轮值主席国所做的工作表示赞赏。两国外长一致认为，必须加强环印度洋联盟内部以及太平洋地区的协调，努力实施太平洋岛国论坛的《2050年蓝色太平洋大陆战略》。

“2+2”会谈结束后，科隆纳在讲话中谈到，“早在2011年，印度尼西亚就成为法国在东南亚建立战略伙伴关系的第一个国家。今天，我们很高兴将这一伙伴关系推向更高更远。正如（法国）国防部长所说，与我们建立2+2伙伴关系的伙伴并不多。我认为印尼也不例外。”

科隆纳说，“蕾特诺，你告诉过我，印尼只与少数几个国家建立了2+2关系：日本、澳大利亚，以及现在在欧洲的法国。我们不仅感到高兴，而且感到自豪，因为我们是你们选择与之建立2+2伙伴关系的国家。”

科隆纳表示，“当然，这种非常特殊的形式表明，我们希望在安全与防务问题上加强合作，为我们各自的主权服务”。她谈到，“就我而言，我想强调的是，我们与印尼有着共同的基本价值观，正是这些价值观构成了我们伙伴关系的基础：对民主、法治、建立在法治基础上的国际秩序、国家主权、多极化、多边主义的承诺……我们有着共同的利益，这是我们将进一步发展的这一关系的基础。”

科隆纳介绍说，“我们的会议内容非常丰富，涉及许多领域。我只想提及我们非常具体的四个合作领域，但还有许多其他领域。首先，我们同意加强我们在海事领域的合作，这超出了防务问题的范围，即使它确实包括防务问题。我们还决定通过危机和支助中心深化自然和人道主义危机方面的合作。”

科隆纳补充说，“我们将启动网络安全方面的合作：我们的两个国家实体已经在接触，我们现在想要求它们更进一步，因为我们面临着同样的挑战，这些是具体的挑战，而不是理论上的挑战，正如我们日复一日所衡量的那样。”

科隆纳强调，“我们还详细谈到了印太地区的合作前景，我们希望该地区自由、开放、包容，而且稳定。这包括我们在印度洋和太平洋可以做的事情。为了让每个人都牢记这一点，我想对印尼今年担任东盟轮值主席国在东盟内部发挥的关键作用表示敬意，并更广泛地对东盟在东南亚发挥的核心作用表示敬意。这对该地区非常重要。这对法国也很重要，因为法国是太平洋地区的一员，也是印度洋地区的一员。”

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