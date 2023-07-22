美国向澳大利亚派遣“堪培拉号”常驻执勤

美国/澳大利亚/堪培拉号

美国今天在澳大利亚悉尼入役一艘海军军舰，这是美国海军舰艇首次在外国港口长期服役，体现两国密切盟友关系，以及加强两国军事合作，路透社称此为应对中国不断扩大的地区影响力。

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堪培拉号轻型航母，成为美国第一艘海军在外国港口服役军舰。这艘独立级濒海战斗舰以澳大利亚皇家海军一艘巡洋舰的名字命名，该巡洋舰于 1942 年支援美国海军陆战队在瓜达尔卡纳尔岛登陆时被击沉。该舰在悉尼港澳大利亚海军基地举行的仪式上入役，正式加入美国海军现役舰队。

据澳大利亚国防部长马尔斯对此事件表示：“澳大利亚人可以感到自豪的是，这艘由当地工业在西澳大利亚设计并以堪培拉号命名的舰艇成为美国海军历史上首次在这里服役。”他说，美国船只在澳大利亚水域的运行反映了“我们对维护基于规则的秩序的共同承诺”。

此次仪式正值美国和澳大利亚每两年举行一次“护身军刀”军事演习之际，随着中国在印太地区日益增强实力，此次演习被视为军力和团结的展示。

这些演习在澳大利亚各地举行，为期两周，包括模拟陆地和空战以及两栖登陆。除澳大利亚和美国外，还有来自加拿大、斐济、法国、德国、印度尼西亚、日本、新西兰、巴布亚新几内亚、韩国、汤加和英国的部队参加。

作为演习的一部分，日本陆上自卫队 (JGSDF) 周六在澳大利亚东海岸悉尼以南约 195 公里（121 英里）的杰维斯湾发射了一枚地对舰导弹。澳大利亚国防部表示，这次演习“标志着日本陆上自卫队首次在澳大利亚测试这种能力”。

据该报道，德国首次派出210 名伞兵和海军陆战队员参加，以加强这个欧洲国家在该地区的存在。

根据3月份宣布的AUKUS项目，美国和英国已同意帮助澳大利亚购买一支核动力潜艇舰队。在此之前，即2030年代初，美国应向澳大利亚出售三艘美国弗吉尼亚级核动力潜艇，澳大利亚可以选择再购买两艘。

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