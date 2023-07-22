预计F-16战机于“年底”抵达乌克兰 沙利文：美国将在数周内开始训练乌飞行员

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美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby) 近日在受访时表示，拜登政府预计美制F-16战斗机将于今年年底抵达乌克兰。美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）周五在出席阿斯彭安全论坛上提及，美方将在“几周内”开始训练乌克兰飞行员操作F-16战斗机。

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约翰·柯比周四在接受福克斯新闻频道节目采访时说，“现在来看，F-16战斗机可能会在今年年底到达（乌克兰）那里”。他补充说，“但据我们评估，仅靠F-16战斗机还不足以扭转局势”。

沙利文周五在出席论坛活动时谈及，美国正在“迅速行动”向乌克兰提供F-16战机。他补充说，“我们将尽可能快地推进工作”。与此同时，以丹麦和荷兰为首的11国联盟已采取初步措施，使培训计划成为现实。欧洲官员上周表示，他们希望于8月在丹麦开始培训，还将在罗马尼亚设立一个培训中心。而英国也将很快开始对乌克兰飞行员进行英语教学。

据乌克兰媒体报道，F-16战机制造商洛克希德·马丁公司计划通过分包商德拉肯国际公司监督飞行员培训。然而，对于是否在训练结束后从本国机队中对乌提供F-16战机，各国一直犹豫不决。据一名挪威国防官员称，挪威计划派遣两架教练机供乌克兰飞行员学习，但这一计划尚未公开宣布。

一位美国官员说，约翰·柯比的讲话是“愿望性的”，因为拜登政府仍在努力敲定交付战机和培训乌克兰飞行员的计划。该官员补充说，美国正在努力让乌克兰“尽快”获得F-16战机，但这需要一些时间。约翰·柯比和这位官员都没有具体说明哪些国家将提供F-16 战机。

据悉，约翰·柯比提出的时间表比乌克兰官员预测的要快。7 月 12 日，乌克兰外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）在采访中说，他预计首批F-16 战斗机将在 2024年第一季度末飞上乌克兰的天空。

沙利文周五表示，将尽快就这一问题采取行动，正在与盟国就培训乌克兰飞行员的问题开展合作，目前正在解决技术性问题。他指出，无法透露乌克兰飞行员训练开始的确切日期，但“需要几周而不是几个月”的时间。

不过，沙利文坦言，在“F-16战斗机将在反攻中发挥决定性作用”的问题上，美军高层与乌克兰人看法不同。他指出，俄罗斯拥有大约800架至900架四代和五代战斗机，但俄军的战机至今并没有发挥太大作用，这是因为俄乌双方都拥有不可忽视的防空能力，使得两军的战斗机都面临对方防空部队的威胁。

沙利文说，美国军方高层的看法是，鉴于过去一年来战争中战机受防空力量牵制并未发挥太大作用，期望F-16战斗机在乌军的反攻中发挥决定性作用或不现实。

沙利文补充说，美国及其盟国将向乌克兰提供的F-16战斗机同样将起到增强乌克兰长期防御能力的作用，因此除了近期的需要外也是中长期的支持和援助。

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