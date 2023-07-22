首位被西方解除制裁的反战俄富豪呼吁莫斯科精英加入其行列

俄罗斯/政治/乌克兰

首位被西方取消制裁的俄罗斯商业大亨、银行家廷科夫(Oleg Tinkov) 最新在受访时表示，他希望这一决定将鼓励莫斯科精英阶层中的“懦夫”公开反对俄总统普京对乌克兰的全面入侵。廷科夫本周成功挑战了英国对他的制裁。他向英国《金融时报》表示，如果西方愿意解除制裁，俄罗斯寡头们将受到鼓舞，反对这场战争。

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廷科夫在采访中说，“犯了一个错误。现在已经得到改正，但这对他们来说是件好事，因为他们可以向其他因制裁而团结在普京周围的俄罗斯商人表明，你们可以发表声明，离开俄罗斯，到文明世界去。”

在俄罗斯，廷科夫是一位罕见的白手起家的亿万富翁，他曾以英国维珍集团董事长理查德·布兰森（Richard Branson）为模板，并获得后者的声援支持他挑战制裁。在克里姆林宫主导的俄罗斯商界，廷科夫一直是个异类。

廷科夫在俄罗斯富豪中独树一帜，他曾谴责普京在乌克兰发动了一场“疯狂的战争”，痛斥俄罗斯正在陷入“法西斯主义”，并放弃了俄国国籍以示抗议。廷科夫说，这些反战言论让他失去了与其他数名俄罗斯亿万富翁的友谊。廷科夫说，“他们中的很多人不再和我说话，因为他们害怕。我不再和他人说话，因为他们是懦夫”。

廷科夫在采访中说，他希望激励俄罗斯寡头们站队。廷科夫说：“他们需要选择一把椅子并坐上去。像过去30年那样脚踏两条船，在（伦敦）贝尔格莱维亚（Belgravia）区有一栋房子，并与普京做朋友，这已经行不通了。”

廷科夫谈到，其他挑战制裁的俄罗斯富商“既希望取消制裁，又（希望）继续在俄罗斯做生意。我看不出他们如何能做到这一点”。英国外交部表示，在考虑了包括他“被指认制裁后”的行为在内的因素后，去年3月同意解除对55岁的廷科夫的制裁。

廷科夫住在瑞士，自2019年被诊断出白血病后就再也没有去过俄罗斯。他声称克里姆林宫去年强迫他“火速出售”其创办的Tinkoff银行的股份，原因是他的反战言论。

其他大多数俄罗斯富豪只是发表了谨慎的声明，表示希望和平，但避免直接批评普京，因为他们害怕失去在国内的剩余财富。他们中的一些人告诉《金融时报》，如果西方向他们展示解除制裁的明确途径，他们会准备更直接地反对战争，并以廷可夫为例说明公开反对克里姆林宫可能会带来的隐患。

报导指，尽管还有数十名俄罗斯富豪对制裁提出了法律挑战，但他们中很少有人在法庭诉讼中提及反对战争，而是选择关注技术问题。廷可夫表示，他成功挑战制裁可能会改变有着相同诉求的俄罗斯寡头们的盘算。他说，“在此之前，（其他俄罗斯商人）可能会说，这有什么意义？”

俄乌战争已经持续了15个月，克里姆林宫用收购在俄西方公司的承诺收买了寡头们的忠诚，这是自20世纪90年代资本主义在该国兴起以来最大的资产转移。廷科夫说，只要普京继续掌权，这条维持寡头们奢侈生活方式的道路就会充满风险。廷科夫直言，“我的西伯利亚直觉显示，他们的资产也将被国有化。这只是时间问题”。

廷科夫指出，“谁又能保证五年内他们不会拿走这些资产呢？我不相信普京领导下的俄罗斯会有长远的未来，因为这些资产会不断地被转移。没有法律，没有法院。今天你赢了，明天你输了——这就是俄罗斯轮盘赌。”

廷科夫说，英国取消对他制裁的决定表明，那些前往西方而不是留在莫斯科的俄罗斯商人有了更多希望。他说，“在民主国家，社会最终会纠正错误。在普京这样的独裁者那里，一个人决定一切。”

廷科夫抱怨说，与留在俄罗斯的富豪相比，制裁使他的生活更加艰难。他指出，受制裁的俄寡头中许多人仍能来欧洲。

廷科夫说，“Tinkoff银行的高级管理层和其他人都在（南法）圣特罗佩度假。而我却白白受苦。我没有成为英格兰和欧洲的英雄，而是面临着风险，现在依然如此。我不知道普京会不会因此杀了我。而这些人却坐在圣特罗佩经营银行，环游世界。这不公平。”

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