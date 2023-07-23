拜登夫人下周将到访巴黎，庆祝美国重返联合国教科文组织

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据美国政府高级官员透露，美国第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）博士将于下周前往巴黎庆祝美国重新加入联合国教科文组织，此次访问将突出参与此类多边机构的必要性，并强调美国在世界上的领导作用。

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美国总统拜登（Joe Biden）正在派遣第一夫人这位顶级代言人参加相关庆祝活动，以扭转特朗普政府的决定，他试图向盟国保证“美国回来了”，并表明白宫重申对联合国教科文组织的承诺。

在特朗普执政期间，美国退出了联合国教科文组织，当时美国国务院的理由是其反以色列的偏见以及拖欠该国际机构的会费不断增加。该组织促进全球教育、科学、文化和传播领域的合作，还指定世界文化遗产。

一位政府高级官员说，吉尔·拜登将出席本周二举行的联合国教科文组织升旗仪式并发表讲话，并向联合国教科文组织总干事奥黛丽•阿祖莱（Audrey Azoulay）致意。

拜登政府的另一名高级官员称赞重新加入该组织的决定是“一个里程碑，真正标志着我们在一个重要的国际领域重新发挥领导作用”。

“当我们不出现在这些组织中时，其他国家就会填补空缺。在地缘政治竞争日益激烈的时代，竞争对手正在联合国努力塑造全球议程，”第二位高级官员说，“如果我们不在房间里，我们就无法反击”。该官员说，美国自2017年决定退出联合国教科文组织以来，“损害了我们的利益”，并指出该组织也“进行了亟需的改革”。

第三位高级官员说，重回联合国教科文组织将使美国政府在“国际标准和全球对世界遗产保护、新兴技术伦理、新闻自由和......教育等问题的共同理解”方面发挥影响力。

这位官员说，美国在该组织的新的首要优先事项包括投资犹太人大屠杀教育、保护乌克兰文化遗产、记者安全、以非洲妇女和女童为重点的科学、技术、工程和数学教育以及人工智能。

“拜登政府致力于在可以保护和促进我们的利益、安全和繁荣的多边场合发挥领导作用。联合国教科文组织正是这样一个场所，我们相信在这里的参与所带来的益处非常值得投资，”第三位官员说。

吉尔·拜登将于周日晚上离开华盛顿前往巴黎，并于周一早上抵达。她将于周一会见法国总统马克龙的夫人布丽吉特·马克龙。她还将参观世界文化遗产圣米歇尔山，并在诺曼底布列塔尼美国公墓悼念二战中阵亡的美国军人。

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