泽连斯基：普京失去了垂直权力的力量，乌军需要全面天盾来抵御空袭

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乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周日通过社交媒体平台“电报”再次呼吁更多的防空能力支持，并指“全面的天空盾牌”是“击败俄罗斯导弹恐怖袭击的唯一途径”。他还在美国有线电视新闻网（CNN）当天播出的专访节目中表示，在经历了瓦格纳首领普里戈任领导的未遂兵变后，俄罗斯国内“甚至那些支持普京总统的战争和侵略政策的人，我认为这个比例也在下降”。

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CNN主持人扎卡利亚(Fareed Zakaria)在采访中提问说，“我首先要提出一个非常坦率的问题，这也是每个人都在思考的问题。乌克兰的反攻似乎比人们预想的进展更慢，困难也更多。您能否从你们的角度告诉我们，你们为什么会面临这些困难，你们需要什么来努力克服这些困难？”

泽连斯基回答说，“谢谢你的提问，这确实是一个非常贴切的问题。我只想提请你注意全世界言辞的变化，我很高兴听到现在我们正在讨论乌克兰的反攻。乌克兰没有原路折返，而是在逐步解放自己的领土，这一点非常重要。”

泽连斯基说，“我们曾计划在春季开始反攻。但我们没有这样做，因为，坦率地说，我们没有足够的弹药和武器，也没有足够多的旅（级单位）接受过这些武器的适当训练，更何况训练任务是在乌克兰境外进行的，但我们还是开始了反攻，这一点很重要。可以说，由于我们开始得稍晚，所有专家都会明白，这给俄罗斯提供了时间在我们所有的土地上布雷并建立数道防线。”

泽连斯基补充说，“因此，他们（俄军准备）的时间肯定比他们需要的要多一些。正因为如此，他们修建了更多的防线，并在我们的土地上埋设了大量地雷。我们的反击行动放慢了速度。我们不想失去我们的人、我们的人员、我们的军人，也不想因此失去装备。”

泽连斯基表示：“是的，我明白，胜利总是来得越快越好。这也是我们所希望的。但问题是这种自由，这种胜利的代价。因此，让我们不要把人扔到坦克下面（不要寻找替罪羊），不夸张地说。让我们按照我们的分析家、我们的情报建议来计划我们的反攻。我们的一些定居点已经解放，所以我相信我们会取得胜利。”

扎卡利亚追问，“我想知道您能告诉我们俄军的情况。您的部队正在与他们遭遇。我想知道，鉴于过去几周我们在俄罗斯看到的情况，您是否注意到瓦格纳部队没有在战场上与你们对抗？还是他们回到了（乌克兰战场）？俄罗斯人的士气有变化吗？您是否注意到普里戈任未遂兵变给俄军带来的影响？”

泽连斯基指出，“我认为，当我们看到俄罗斯社会发生了什么，就能理解俄军的实力发生了什么变化，或者说是缺乏动力。他们失去了动力。你可以看到，普京失去了垂直权力的力量，而普里戈任所采取的措施也清楚地证明了这一点。同样的情况也发生在俄罗斯军队和他们的公民身上。他们没有自由。正因为如此，他们的积极性受到了极大的打击——他们在公民生活和军事活动中看不到胜利，甚至那些支持普京总统的战争和侵略政策的人，我认为这个比例也在下降。”

泽连斯基补充说，“我们分析了普里戈任的步骤。我们与合作伙伴进行了讨论。我想说的是，40%也许是45%的俄联邦地区原则上支持他们的步骤和普里戈任的言论。尽管他是恐怖分子的代表，甚至是恐怖分子本身的领袖，但你仍然可以看到，即便如此，俄罗斯社会仍然存在分裂。俄罗斯军队不团结，这就是我们需要采取行动的原因。”

扎卡利亚问道，“彻底摧毁克里米亚大桥是你们的短期目标吗？您是否认为，作为反攻的一部分，你们将能够收复整个克里米亚？”

泽连斯基回答说，“我们的目标是收回整个克里米亚，因为它是我们的主权领土。这不仅仅是一条后勤路线。这是一条用来为战争提供弹药的路线，每天都在这样做，它使克里米亚半岛军事化。对我们来说，可以理解的是，这是敌方在法律、国际法和所有适用准则之外建造的设施，因此可以理解的是，这是我们的目标。任何目标，任何带来战争而非和平的目标，都必须被摧毁。”

扎卡利亚说，“作为报复，俄国人似乎已经退出了《黑海谷物倡议》。他们正在轰炸敖德萨的粮仓。在世界市场上运输和销售乌克兰农产品变得更加困难。有什么解决办法吗？现在俄罗斯人退出了粮食协议，你们有没有找到任何办法把乌克兰的粮食运出去？”

泽连斯基表示，“首先，我认为将这两种情况相提并论是错误的。这些都是人为绑定的关于俄联邦的信息。让我来解释一下。从这些协议签署伊始，俄罗斯，普京就不断地、定期地封锁（出口）走廊。有船只在海上闲置，排起了长队。有的要排两三周。多达30艘船只停在那里，无法进出我们的港口。”

泽连斯基说，“俄罗斯想方设法延缓这一进程，并人为地在世界谷物市场上抬高价格，这与他们在能源方面的做法如出一辙。因此，这对我们来说并不新鲜。后来，他们又把克里米亚大桥周围的这种情况作为一个例子。请相信我，如果你关注他们（俄罗斯）的公开信息，你会清楚地看到这是一个预定的方法。如果不是克里米亚大桥，他们会找到另一个例子、另一个理由来这样做。这完全符合他们的意思。”

泽连斯基谈到，“尽管如此，我们仍在寻找办法，或者与联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）交谈。就在接受你的采访前，我与（土耳其的）埃尔多安总统进行了会谈，讨论了这场危机。我们确实看到了摆脱危机的某些途径。如果我们成功了，如果埃尔多安成功了，如果他更加强大，我想一切都会好起来的。”

泽连斯基表示，“无论如何，每个人都必须记住，黑海是我们所有国家的海。这不是俄联邦的海。这里有乌克兰、土耳其、罗马尼亚、保加利亚，我们正在与黑海地区的所有国家进行对话。我们有着非常实质性的务实关系、人道关系和法律关系。顺便说一句，这一点非常重要。我们与所有国家都有法律关系，但俄罗斯除外，因为他们认为黑海是他们自己的海。”

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