联合国强烈谴责俄罗斯袭击敖德萨：蓄意破坏文化遗址或构成战争罪

乌克兰/俄罗斯/联合国

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）与联合国教科文组织周日均发表声明，对俄罗斯当天向乌克兰黑海港口城市敖德萨发动的导弹袭击予以强烈谴责。教科文组织强调，此次袭击殃及敖德萨市中心的多处文化遗址，而这里是世界遗产“敖德萨历史中心”的所在地。

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自具有里程碑意义的粮食和化肥出口《黑海谷物倡议》终止以来，俄罗斯在过去一周对敖德萨和另外两个港口城市乔尔诺莫尔斯克（Chornomorsk）和尼古拉耶夫（Mykolaiv）发动了空袭。

据国际媒体报道，在周日的袭击中，至少有1人丧生，20多人受伤，袭击破坏了敖德萨的多处重要文化遗址，包括该市最重要的东正教教堂——始建于1794年的主显圣容主教座堂。今年1月，该教堂被教科文组织列入《世界遗产名录》。

在通过发言人发表的声明中，古特雷斯就这场战争对乌克兰的文化和遗产日益构成的威胁表达了关切。他指出，教科文组织已核实，自2022年2月24日以来，乌克兰境内有270处文化遗址遭到破坏，其中包括116处宗教遗址。

该声明总结道，“（古特雷斯）秘书长敦促俄罗斯联邦立即停止对受广泛批准的国际规范文书保护的文化财产的袭击。秘书长还继续敦促立即停止所有针对平民和民用基础设施的袭击。”

教科文组织对这一“无耻袭击”深表震惊，并予以最强烈的谴责。未来几天将向敖德萨派出一个特派团，对损失进行初步评估。教科文组织表示，在这起“敌对行为”之前，利沃夫和敖德萨地区受《世界遗产公约》保护的文化遗产最近也遭到了袭击。

教科文组织总干事阿祖莱（Audrey Azoulay）表示，这种肆无忌惮的破坏标志着针对乌克兰文化遗产的暴力升级。她说，“我强烈谴责这种对文化的攻击，我敦促俄罗斯采取有意义的行动，履行国际法规定的义务，包括《1954年关于在武装冲突情况下保护文化财产的海牙公约》以及1972年通过的《世界遗产公约》。”

教科文组织补充说，这些袭击与俄罗斯当局最近发表的关于采取预防措施以保护乌克兰境内的世界遗产地，包括其缓冲区的声明相矛盾，蓄意破坏文化遗址可能构成战争罪行。

目前，乌克兰共有八项遗产被列入教科文组织《世界遗产名录》，包括文化遗产七项，自然遗产一项。其中，敖德萨历史中心于今年1月25日申遗成功，同时还被列入《濒危世界遗产名录》。

鉴于战争对该遗产地所构成的威胁，世界遗产委员会启用了《世界遗产公约操作指南》中的紧急程序。根据《世界遗产公约》条款，其194个缔约国承诺不得采取任何可能直接或间接损害这一世界遗产地的蓄意行动，并协助提供保护。

4月4日，阿祖莱访问了敖德萨，并与世界遗产地管理人员和文化部门的利益攸关方会面。她还审查了教科文组织为保护这一受到战争威胁的特殊遗产而采取的紧急行动。

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