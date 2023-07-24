中国政府要求律所在IPO文件中淡化中国风险

中国/企业/IPO

路透社7月24日引述三位熟悉内情的人士说，中国政府已要求律师事务所在中国公司的境外上市文件中减少描述与中国有关的商业风险的措辞，并警告说，如不这样做，可能影响监管部门对这些公司的首次公开募股（IPO）开绿灯。

广告 继续浏览后续

在中国政府加强对敏感信息跨境传输的控制之际，此举是对中国公司境外上市审查的最新举措，此前并无报道。

中国证券监督管理委员会（CSRC）7月20日会见了当地律师，要求他们不要在公司上市招股书中对中国的政策或商业和法律环境进行负面描述。

三位消息人士说，在这次闭门会议之前，监管机构在过去几个月里就这一问题向从事上市申请工作的公司提供了非正式的所谓“窗口”指导。

路透社说，美国证券交易委员会（SEC）发言人拒绝发表评论。

上周，该证券监管机构表示，已指示在美国证券交易所上市的中国公司披露更多细节，说明中国政府在其运营中所扮演的角色，以及 2021 年禁止从中国维吾尔族地区进口商品的法律所产生的影响。

这封信是美国证券交易委员会为实施2020年法律所做努力的一部分，该法律加强了对在美国上市的中国公司的审查。

公开披露的信息显示，计划在海外发行股票的中国公司通常会将中国不断变化的经济、政治和社会状况，以及政府政策和法规的变化和与美国的贸易紧张局势列为商业风险。

其中一位因讨论是保密的而不愿透露姓名的人士说，作为首次公开募股（IPO）顾问的中国律师事务所已被要求放弃这种模板式的风险披露。

其中的两位人士说，最新的指导意见可能会迫使中国公司推迟甚至暂停在美国的股票发行，因为美国的监管机构要求全面披露风险。

路透说，中国新的境外上市规则于3月31日生效，该规则禁止在上市文件中发表任何"歪曲或贬低中国法律政策、商业环境和司法状况"的评论。

但是该规则并未明确规定哪些内容属于此类评论。

所有主要市场都要求发行人向潜在投资者披露与公司本身、业务领域和总部所在国相关的风险。

其中一位消息人士说，3月31日之后编写的招股说明书中针对中国的风险声明引起了北京一些高层领导的注意，促使中国证监会向交易商重申了北京在这一问题上的立场。

据三位消息人士称，在上周的会议上，中国证监会要求律师事务所不得签署包含歪曲或贬低中国法律、政策和监管环境的声明的境外股票发行相关信息。

中国证监会没有立即回复传真置评请求。

风险披露

其中两位消息人士说，中国监管机构在早些时候向交易商提供的"窗口指导"中暗示，如果不遵守该指导，交易商和发行人可能会失去上市的监管绿灯。

据其中一位知情人士透露，中国证监会国际合作部、十多家中国律师事务所以及其他政府和行业机构的代表出席了 7 月 20 日的会议。

两位消息人士说，方达律师事务所、汉坤律师事务所和中伦律师事务所等国内大型律师事务所也出席了会议。

方达、汉坤和中伦律所都没有回应路透社的置评请求。

这些最新措施的出台，正值中国政府努力重振世界第二大经济体之际，中国经济在经历了冠状病毒"COVID"事件后的初步反弹后，近几个月开始迅速失去动力。

许多外国公司也对不断变化的商业环境表示担忧，近年来，中国对技术和咨询公司的打压，以及针对间谍和数据安全的新法律，都标志着中国的商业环境正在发生变化。

有关海外上市和数据传输的新规定已经增加了及时获得批准的难度，并引发了要求中国政府重新考虑其做法的呼声。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅