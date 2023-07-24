乌克兰宣布一周内收复16平方公里 承认夜袭莫斯科

乌克兰/俄罗斯

基辅今天周一宣布，上周从俄军手中夺回了乌东和乌南超过16平方公里的领土，并承认昨夜袭击了莫斯科。据乌克兰副防长说，反攻两个月以来，乌军解放了227平方公里领土。

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据法新社7月24日发自基辅的报道，乌克兰国防部副部长马利亚尔（Ganna Maliar）对乌克兰电视台说："在这一周内（......），巴赫穆特地区解放了4平方公里"，南部解放了"12.6 平方公里"。

乌克兰国防部副部长对乌军上周取得的"成功"表示高兴。她补充说，自6月初开始反攻以来，基辅军队已"解放"了乌东巴赫穆特地区35 平方公里和乌南192.1平方公里的领土。

她还说，俄军上周"向库皮扬斯克（东北部）发起攻击，旨在将我军部队逼退到奥斯基尔河以外，并寻找我军防御的薄弱环节"。

最近几天，俄军声称在这一地区略有进展，特别是宣布控制了一个火车站。俄罗斯总统普京周日表示，乌克兰的反攻"已经失败"。

基辅承认袭击莫斯科

今天周一乌克兰宣布对昨夜针对莫斯科的无人机袭击事件负责。法新社说，这一攻击表明了俄罗斯首都的脆弱性，同时克里米亚和乌克兰敖德萨地区也遭到了俄军新的袭击。

一名不愿透露姓名的乌克兰国防消息人士告诉法新社，对莫斯科的袭击是乌克兰"军事情报局GUR的一次特别行动"。

乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelensky）之前承诺对俄罗斯在周末袭击敖德萨（造成两人死亡和一座大教堂被毁）进行报复。

俄罗斯军队谴责昨夜的两起袭击行动是“恐怖主义行为"，并声称两架乌克兰无人机已被击落并坠毁，未造成人员伤亡。

其中的一架无人机坠落在俄罗斯国防部附近的俄罗斯首都共青团大道上。法新社记者看到一栋屋顶受损的建筑以及几辆执法车和消防车以及一辆救护车。警方封锁了该地区。

70 岁的居民弗拉基米尔告诉法新社记者， "当时是凌晨 3 点 39 分。房子真的在摇晃"。他说："乌克兰无人机几乎可以一直飞到国防部，这真是丑闻”。

32 岁的安东-卡奇林（Anton Kachirine）是附近一家咖啡馆的服务员，他对这次袭击很淡定：“这不是什么新鲜事，也不是第一次发生了”。

另一架无人机袭击了莫斯科南部利哈切瓦街的商业中心，法新社摄影师在那里看到一栋大楼顶部的窗户被打碎，该大楼附近有一家属于法国Leroy Merlin集团的商店。

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