布林肯：美国将负责任地管理对华关系，乌方已收复50%被占土地

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在美国有线电视新闻网（CNN）周日播出的专访节目中表示，全世界都希望美中两国负责任地管理双边关系，美方将如此行事，他认为中方也已得到了这一需求信号。就俄罗斯入侵乌克兰战争，布林肯指出，就俄罗斯和普京想要达到的目的而言，在很久以前就已经失败了。

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CNN主持人法里德·扎卡利亚(Fareed Zakaria)在采访中提问说，“国务卿先生，当我在世界各地旅行时，特别是当我与亚洲外交官交谈时，我得到了一个关于美中关系的信息，那就是他们想知道这将走向何方，现在是否存在一种持续的棘轮效应或针锋相对——美国对中国施加某种限制；然后中国将作出回应；或者我们是否正在达到一种可能的稳定平衡？换句话说，正如一位亚洲外交官对我说的那样，我想从美国人那里了解的是，他们是否已经做完了，还是这只会继续下去？”

布林肯说，“我想说两件事。首先，我们正在努力使（美中）关系保持一定的稳定性，为这一关系奠定基础，以确保我们所处的竞争不会演变成冲突，这不符合我们的利益、他们的利益或其他任何人的利益。首先是加强我们的沟通渠道——交谈、接触、尽最大努力解决我们的深刻分歧，至少明确这些分歧，以免意图误解，同时看看是否有我们可以合作的领域。”

布林肯补充说，“我在世界各地、无论走到哪里都听到了一个明确的需求信号，即我们每个国家——美国和中国——都将负责任地管理这一关系，因为这当然不仅对我们产生影响，而且对世界各国产生影响。这正是我们正在做的事情，我认为中方也听到了这一需求信号。”

布林肯说，“因此，我在北京时与中国同行进行了数小时的交谈。耶伦（Janet Yellen）财长也到那里，做了同样的事情。（总统气候问题特使）约翰·克里（John Kerry）刚去了那里。（国家安全顾问）沙利文（Jake Sullivan）也参与其中。所有这些都是一个过程，试图至少在其中保持一些稳定性，看看我们是否能够非常清楚地认识到我们之间的分歧，以及我们在哪些方面可以合作。”

布林肯说，“我们已经说得很清楚，我对中国同行也说得很清楚，我们将继续做和说中国不喜欢的事情，就像他们会继续做和说我们不喜欢的事情一样。对我们（双方）的考验是，我们是否能通过这种方式来确保我们保持这些沟通渠道，继续对话，并如我所说，努力处理分歧，看看我们是否能合作。这就是我们的做法。我认为这是负责任的做法。”

法里德·扎卡利亚说，“我的意思是，你们在谈话，但在气候、核军备、国防发展方面却没有证据。”

布林肯说，“从谈话开始。我们以前不怎么谈话。现在我们在谈。我们有不同的团体正在或即将参与解决一些相互独立的问题，这些问题是两国关系中存在的问题，我相信我们能够解决这些问题。与此同时，在一些领域，如果我们能找到合作的方式，这显然符合我们（双方）的利益。我们已经开始讨论这个问题。”

布林肯说，“现在还为时尚早。结果会证明一切。但我个人的感觉是，人们已经认识到，如果我们每个人都在玩游戏，在做任何事情之前互相牵制，清除障碍，那么我们将一事无成。世界各地发出的要求他们（中方）负责任地接触的信号是强烈的、明确的、响亮的。”

法里德·扎卡利亚说，“当然，最敏感的问题之一是军事方面、核武器和台湾问题。要做到这一点似乎非常困难，因为与中国国防部长的接触不会太多，因为他目前正受到制裁。基辛格曾与他会面。为什么不取消制裁，这样你们就可以直接进行军方对军方的会谈，试图缓解一些紧张局势呢？”

布林肯说，“实际上，这些制裁并不妨碍这位（国防）部长与我们接触，也不妨碍我们与他接触，因此并不存在实际障碍。实际上，他能否被接触是中国的政治决定。这是每个体制、每个国家都必须要求自己决定的事情。我们已经说得很清楚，我们认为有责任进行这些军方对军方的接触，有责任进行这种对话，尤其是为了避免任何误判，避免对我们各自正在做的事情产生任何误解。所以我们将看看中国在这方面的表现。”

法里德·扎卡利亚追问，“但美国不会取消对他的制裁？” 布林肯回答说，“我只能告诉你，我们认为这部分对话很重要。恢复对话是件好事。中国必须决定是否准备这样做。”

此外，布林肯在采访中就乌克兰正在开展的反攻情况介绍说，“乌克兰正在为夺回更多被俄罗斯夺走的土地而战斗。乌克兰已经夺回了最初被占领的约50%的土地。现在，他们正在进行一场艰苦的战斗，以夺回更多的土地。现在还处于反攻的初期。这是艰难的。俄罗斯人已经建立了坚固的防御工事。”

布林肯表示，“但我深信，凭借乌克兰人现在从50多个国家获得的装备和支持，凭借他们的部队所接受的训练，许多接受过训练的部队尚未完全投入这场战斗；或许更重要的是，与俄罗斯人不同，乌克兰人是在为自己的土地、自己的未来、自己的国家、自己的自由而战——我认为这是决定性的因素，这一点将会得到体现。但这不会在接下来的一两周内发生；我认为，我们还需要几个月的时间。”

布林肯强调，“就俄罗斯和普京想要达到的目的而言，他们已经失败了，他们已经输了。他们的目标是将乌克兰从地图上抹去，消除其独立和主权，将其并入俄罗斯。这在很久以前就已经失败了。”

就乌克兰是否将获得美制F-16战斗机的问题，布林肯表示：“我相信他们会的，重要的是要确保他们接受过适当的培训，能够维护这种战斗机并以明智的方式使用它们”。

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