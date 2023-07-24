推特变身“X”将迅速成为支付银行商务平台

推特

推特自2006年问世以来一直使用的蓝鸟标识不见了，今天周一推特在其网站推出新徽标：一个黑白相间的大写字母"X"。推特新首席执行官说，X是无限互动的未来状态...

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社交网络推特的所有者、奇思妙想的商人埃隆-马斯克（Elon Musk）和一个月前上任的公司新首席执行官琳达-雅卡里诺（Linda Yaccarino）在周末宣布，该平台将放弃蓝鸟标志，更名为“X”，并迅速进军支付、银行和商务领域。

马斯克先生已于周日更改了他在推特上的个人照片，换上了新徽标。他将新徽标形容为"极简主义装饰艺术"，还将个人简介中的链接改为“X.com”，直接通向推特Twitter网站。

周六晚间，马斯克先生表示，他正在考虑取消推特的飞鸟标志。他在推特上写道："我们很快将告别推特的品牌标识，并逐渐告别所有的小鸟"，他随后建议的推特新标志是一个大写的“X”。

他补充说："如果今晚有足够好的X徽标，我们明天就会把它放到全球网上。在一位网民的提问下，马斯克先生还表示，更名后推文将被称为“X”。

“X”是一个数学符号，马斯克作为特斯拉、SpaceX、推特和脑机接口（Neuralink）的老板，特别喜欢这个符号。马斯克曾创办过一个名叫“X.com”的在线银行和网站，后来变成了在线支付服务“PayPal”。

艾隆-马斯克有一个孩子的名字中也有这个字母，这个男孩名字叫“X Æ A-12”。

马斯克去年2022年10月以440亿美元收购了推特，并在今年4月将公司更名为“X Corp”。从那时起，他就经常提到他的模糊计划，即把公司改造成一个多元应用平台，提供金融服务，就像中国的微信一样。

推特新任首席执行官琳达-雅卡里诺（Linda Yaccarino）周日在推特上详细介绍道，在人工智能的支持下，“X”将以我们刚开始想象的方式连接我们。

她补充到："X是无限互动的未来状态，可以围绕音频、视频、信息、支付/银行业务，为创意、商品、服务和机遇创造一个全球市场。她还说，“这种转变绝对是无限的。X将是一个可以提供...一切的平台”。

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