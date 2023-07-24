普京：俄罗斯将取代乌克兰向非洲提供谷物和化肥等商品

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俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）7月24日刊文表示，俄罗斯将取代乌克兰向非洲出口谷物、食品、化肥等商品，此前莫斯科退出了经联合国和土耳其斡旋达成的《黑海谷物倡议》。他在文中表示，继续该倡议“已没有任何意义，因为它已无法实现其最初的人道主义目的”。普京说，“我们反对进一步延长该‘协议’，其已于7月18日终止”。

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普京在克里姆林宫网站上发表《俄罗斯和非洲：共同努力实现和平、进步和成功的未来》一文中表示，俄罗斯有能力替代乌克兰谷物出口，今年的收成有望再次创纪录。

普京写道，“我要保证，我国有能力在商业和免费的基础上替代乌克兰的谷物，尤其是我们预计今年的收成将再创新高”。

普京补充说，“尽管受到制裁，俄罗斯仍将继续积极努力，向非洲提供谷物、食品、化肥和其他商品。我们高度重视并将进一步发展与非洲的全方位经济联系——与单个国家以及区域一体化协会，当然还有非洲联盟。”

继莫斯科上周决定退出《黑海谷物倡议》后，联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）20日强烈谴责俄罗斯最近几天对敖德萨和其他乌克兰港口的袭击。在作出这一决定的同时，俄方还取消了对于运送谷物和其他谷物货物的船只在黑海西北部航行的安全通行保障。

古特雷斯指出，破坏民用基础设施可能违反国际人道主义法，并强调“这些袭击的影响还远远超出了乌克兰”。古特雷斯说：“我们已经看到全球小麦和玉米价格受到负面影响，这对所有人都造成伤害，尤其是全球南方的弱势群体。”

古特雷斯谈到，他将“毫不松懈”地努力确保来自乌克兰与俄罗斯的粮食产品和化肥不受阻碍地进入全球市场，由此来持续应对全球的饥饿和粮价上涨问题。

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