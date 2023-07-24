Politico: 中国秘密向俄罗斯运送足够一支军队的装备

中国/俄罗斯/军备/乌克兰战争

美国Politico网站7月24日独家报道称，中国秘密向俄罗斯运送足以装备一支军队的装备，而这些交付暴露了西方的制裁存在一个“庞大如中国的漏洞”。该报透露，中国防弹衣出口到俄罗斯被标记成“陶瓷物品”，而陶瓷是防弹衣的一种部件....

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Politico的独家的调查指出，从防弹衣到无人机，价值数百万美元的中国装备正出现在俄罗斯市场上。

上海H Win（暂译华赢）是一家军用防护装备制造商，该公司网站发布的照片显示，一名高个子、剪平头、鼻子扁平的白种男子正在工厂检查防弹衣。这位面带微笑的客户的身份尚不清楚，但很有可能是俄罗斯人。

这个上海公司的网站今年 3 月自豪地称，今年春天，我们的一位客户来公司确认防弹背心的款式和数量，并仔细检测了我们防弹背心的质量，"该客户"当即直接确认了防弹背心的订购数量和后续购买意向"

根据 POLITICO 获得的海关记录，俄罗斯买家已申报了“数十万”件上海H Win（华赢）公司生产的防弹背心和头盔的订单，文件中列出的商品与该公司的“目录商品”一致。

Politico说，此类证据表明，尽管中国政府呼吁和平，但中国正逼近红线，向俄罗斯提供足够的非致命、但在军事上有用的装备，以对普京总统长达17个月的乌克兰战争产生实质性影响。这些防护装备足以装备俄罗斯自入侵以来动员的许多人员。此外，还有可用于指挥炮击或投掷手榴弹的无人机，以及在夜间瞄准敌人的热光学瞄准镜。

这个报道解释说，中国对这些产品的描述听起来可能无害，例如"头盔"，据说是用于彩弹射击游戏的，"非军事用途，非双重用途"。然而，制裁和防务专家表示，将“军民两用产品”误标为民用产品，而实际上是用于战场的做法很常见。例如，中国陶瓷是防弹衣的一种部件。

Politico说，最重要的发现： 根据海关数据汇总机构(ImportGenius)分享的海关数据，俄罗斯Pozitron公司在 2022 年 11 月和 12 月从中国北京的KR Natural公司进口了6000多万美元的"头盔"、"杂项陶瓷"和其他物品。

据柏林智库墨卡托中国研究所（Mercator Institute for China Studies）的首席分析师海伦娜-莱加达（Helena Legarda）说：尽管中国声称自己是一个中立的行为体，但实际上它在这场战争中支持俄罗斯。

海伦娜-莱加达补充说，像防弹衣、热成像甚至商用无人机这样可用于进攻性的前线装备不太可能引发欧盟的反应。

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