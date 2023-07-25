中国称"严格"执行联合国对朝鲜制裁决议

联合国/中国/朝鲜/核武

七国集团和欧盟国家请求中国政府"协助"防止朝鲜利用中国领海规避联合国的石油制裁。中国回称已"严格"执行联合国的制裁决议。

朝鲜领导人金正恩（右）和中国国家主席习近平（左）在朝鲜平壤五一体育场观看群众体操表演2019年6月20日朝鲜政府提供的照片无法独立验证。

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法新社报道，这封信是七国集团和欧盟国家写给北京驻联合国特使张军的，信中对“继续存在多艘油轮”利用中国水域，向朝鲜“提供被制裁的石油产品贸易"表示担忧。

法新社周五看到的这封信由澳大利亚、加拿大、法国、欧盟、德国、意大利、日本、新西兰、韩国、英国和美国的驻联合国大使签署。

对此，中国政府申明自己"严格执行联合国安理会决议，认真履行国际义务"。

中国驻联合国代表团发言人周一在推特上说，“中国敦促有关各方全面执行联合国安理会涉朝决议，特别是关于恢复对话、加强外交努力、推动政治解决的规定”。

在周一的例行记者会议上，当被问及这封信时，中国外交部发言人毛宁回答说："中方一贯遵守执行安理会决议的国际义务"。

七国集团和欧盟国家在信中说，负责监督朝鲜遵守制裁情况的联合国专家组观察到了这些油轮的存在和移动。

朝鲜自2006年以来一直因开发核武器而受到国际制裁，2017年制裁力度增加了三次。

当年安理会为迫使平壤停止核武器和弹道导弹计划而一致采取的措施包括限制朝鲜的石油进口。

自 2017 年以来，联合国安理会一直未能就朝鲜问题达成一致立场。

2022年5月，中国和俄罗斯否决了对平壤实施新制裁的决议，此后，尽管朝鲜发射了数枚导弹，包括周六再次发射，但安理会一直没有通过任何决议或声明。

美国尤其经常指责北京和莫斯科充当朝鲜政权的"挡箭牌"，阻止安理会对朝鲜问题做出一致反应，从而鼓励平壤当局进一步发射导弹。

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