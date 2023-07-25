丰田在中国的合资企业解雇约1000名工人

日中/丰田

丰田汽车在中国的合资企业周一表示，该公司已提前解除大约1000名工人的合同。

东京车展上的丰田标志2019年10月24日

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路透社消息说，丰田与中国国有企业广州汽车集团（GAC）的合资企业，上周末解雇了这些工人，并向他们提供了补偿。丰田此举表明全球最大汽车市场的价格战，给汽车制造商带来了压力。

据日经中文7月24日报道，丰田中国法人透露，与广州汽车集团的合资公司“广汽丰田”针对1000名员工提前终止了合同。丰田方面表示，这一决定是“基于目前的生产情况”。

该报道说，在中国，由于市场转向纯电动汽车（EV）和经济放缓影响，新车销售低迷，日系车企面临的逆风正在加强。

日经中文网说，在中国，由于政策推动等原因，纯电动汽车需求正在迅速扩大，中国已成为比亚迪和美国特斯拉等国内外大型新型车企展开激烈竞争的市场。日系车在应对电动化方面起步较晚，需要刷新产品阵容和改革成本结构。

据丰田7月6日公布的2023年1～6月在华累计销量与上年同期相比减少2.8%，仅为87.94万辆。2022年6月至12月底是以丰田等日资企业具有优势的汽油车为对象、局部采取汽车购置税减半措施的时期，现阶段销量已开始出现下滑。

广汽丰田截至2023年6月的员工人数为1.9万人。1000人相当于约5%。

据悉，针对终止合同的员工，广汽丰田除了协助寻找新的工作单位之外，还将支付法律规定的经济补偿金。

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