北京推升人民币对美元汇率

人民币汇率

人民币汇率周二上扬，此一情况据报得益于中国政府刺激措施的承诺和国有银行抛美元挺本币的行动。

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路透社报道，由于中国领导人在分析中国经济形势的会议上承诺支持房地产行业，人民币兑美元汇率周二上涨。

今天7月25日巴黎时间11:00左右，受中国政府监管的人民币兑美元汇率上涨了0.68%，报7.1392元，创四个月来最大单日涨幅。

继上周五宣布鼓励购买新车的措施后，中国领导人周一承诺，将"优化和调整"与房地产行业相关的政策。

据瑞银集团（UBS）分析师海菲尔（Mark Haefele）说："具体细节不多，所采用的措辞也不构成爆炸性的支持措施，但基调是积极的。

至于外汇市场的其他方面，由于美联储将举行为期两天的会议，谨慎仍是今天的主旋律。

此外，中国的国有银行正在抛售美元以支撑人民币的汇率。

路透引述三位直接知情人士称，今天周二亚洲的早盘，中国主要国有银行在“在岸”和“离岸即期”市场抛售美元，买入人民币，此举旨在支撑人民币的汇率。

该报道说，中国的国有银行，通常代表中国央行，在中国的外汇市场上进行交易，但它们也可以代表自己进行交易。

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