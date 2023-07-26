斐济总理看手机时摔伤头部推迟访中国

斐济/中国

斐济总理西蒂文尼-拉布卡（Sitiveni Rabuka）说，他看手机时绊倒，头部受伤，因此被迫推迟即将开始的中国之行。

斐济总理拉布卡（Sitiveni Rabuka）宣布他不能去中国参加大运会的原因。2023年7月25日

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澳洲ABC说，斐济总理周二晚在社交媒体发布了一段超现实视频，他出现在镜头前，头顶贴着一块敷料创口贴，身穿一件沾着淡淡血迹的商务衬衫，宣布了他推迟访问中国的消息。

他说："我刚从医院回来，因为今天早上的一场小事故，我的头上被包扎了一下。是我的错，我当时在看手机。我走上台阶时被绊倒了，伤到了头。

布卡先生说，医生要求他周五再到医院进行"复查"，以便更换敷料包扎，这迫使他取消了原定的中国之行。他说："我不得不通知中国，我明天晚上无法成行。他补充说，"我相信以后还会有其他的邀请，我希望我能够履行邀请"。

在中国驻斐济大使馆宣布斐济总理拉布卡的中国之行几小时后，拉布卡在推特上说，他已"受邀"参加在成都举行的世界大学生运动会开幕式，并与习近平主席会面。

澳洲ABC说，去年，中国曾试图与十个太平洋岛国签署一项范围广泛的贸易和安全条约，但以失败告终。

拉布卡先生的政府自去年年底执政以来，一直与北京关系紧张。这位新任总理承诺要审查并可能废除斐济与中国之间的旧警务合作协议，引起了中国政府的愤怒。

然后，在他为台湾驻苏瓦使团赢得了一个小小的外交胜利，恢复了该使团的一些外交特权和以前的"中华民国（台湾）贸易代表团"的称号之后，中国政府的这种愤怒进一步加剧。

此外，中国副外长马朝旭访问斐济期间，拉布卡总理拒绝与其会面，也令中国外交官感到不快。

但上个月，拉布卡先生的政府屈服于压力，再次降低了台湾使团的级别，同时取消了台湾外交官的外交特权之后，斐济与中国的关系略有回暖。

拉布卡先生还不厌其烦地强调，他仍然将中国视为斐济重要的经济和发展伙伴，尽管他继续坚持认为两国拥有不同的价值观和政治制度。

上个月，拉布卡先生说，他计划对中国和澳大利亚进行正式访问，但斐济政府一直没有公开宣布访问的日期，直到中国大使馆周二宣布了邀请他参加成都大运会的消息。

中国大使馆在推特上说，中国大使祝愿拉布卡先生早日康复，并邀请他在双方都方便的时候再次访问中国。

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