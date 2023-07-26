洪森执政38年后辞职 将权力移交给儿子

柬埔寨/政治

已执政38年的柬埔寨首相洪森今天周三宣布他不再担任首相，他说，新政府将由他的儿子洪马内领导。据报，洪森将通过担任参议院议长继续发挥影响力，并为儿子保驾护航。

柬埔寨人民党（CPP）首相洪森（右）与其妻本-拉尼（Bun Rany左）在金边东南的干丹省Takhmua一投票站投票后展示自己手指的墨迹2023年7月23日星期日。

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法新社金边报道，周日，在一场没有悬念、没有任何可信反对派的选举中，洪森领导的柬埔寨人民党（CPP）取得了"压倒性"胜利，获得了82%的选票，批评他的人认为，这是以朝鲜接班模式，为将权力移交给其长子洪马内（Hun Manet）铺平道路。

洪森在国家电视台播出的讲话中宣布说："我宣布不再继续担任首相，请人民给予理解"，他补充说，“他的儿子、45 岁的将军洪马内将领导新政府”。

据法新社介绍，在选举前夕，柬埔寨的言论自由在很大程度上被扼杀，最后的独立媒体之一被关闭，主要的反对者，蜡烛党领导人根-索卡（Kem Sokha）在3月份被以“叛国罪”判处重刑，选举法也被修订，以便将事实上被流放的反对者排除在今后的选举之外。

作为首相唯一可信的竞争对手，蜡烛党因未能在选举委员会正确登记而在投票前几周被排除在竞选之外。

预计洪森的人民党将保住国民议会 125 个席位中的 120 个，5个席位将被以前执政的小保皇党奉辛比克党获得，该党对洪森的批评并不严厉。

据柬埔寨政府称，84.6%的投票率表明柬埔寨的"政治成熟"，但包括美国和欧盟在内的西方大国都认为这次选举"既不自由也不公正"。

洪森表示，他的儿子将在8月22日晚上开始领导新政府。洪森说：“我请求大家支持洪马内，他将成为新首相”。

有关洪森领导下的柬埔寨一书作者塞巴斯蒂安-斯特兰吉奥（Sebastian Strangio）预测说："没有了父亲的权力和权威，马内在现有体制内的活动自由将很有限。他认为，我们不应该期待（马内的继位）会对该国产生任何立竿见影的影响。

一年半来，洪森一直在谈论将权力移交给他的儿子马内，而该名儿子在周日的投票活动中发挥了主导作用。

不过，即将离任的洪森已明确表示，即便离任，他仍打算施加影响，以此排除列该国会改变方向的念想。

从现在起，他将担任参议院议长，这是仅次于诺罗敦-西哈莫尼国王的第二号人物。

中国的影响力与日俱增

在洪森执政期间，柬埔寨明显靠近中国，中国国家主席习近平已向洪森表示了祝贺，并承诺进一步加强两国关系。

一个由北京资助、被华盛顿怀疑是中国海军秘密基地的军事基地即将在柬埔寨落成。

然而，在中国资金大量涌入的同时，也出现了一些棘手的问题，例如涌现了许多赌场和网上诈骗活动，这些活动的工作人员都是人口贩卖的受害者，其工作条件令人发指。

洪森的批评者称，他在位期间还出现了对环境的破坏和地方性腐败。

据透明国际的清廉指数，柬埔寨在180个国家中排名第150位。在亚洲，只有缅甸和朝鲜排名低于柬埔寨。

洪森于1985年上台执政，一直被指责剥夺人民的基本自由，并利用司法系统钳制反对者，在他的任期内，已有数十名反对者被投入监狱。

这次选举前夕，流亡法国的柬埔寨反对派人士桑兰西因呼吁选民投无效选票而被判处25年无选举资格。

今年3月，蜡烛党领导人金索卡（Kem Sokha）因叛国罪被判处27年监禁并被软禁。

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