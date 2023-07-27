俄-非峰会 普京向非洲6国承诺免费供粮

俄非峰会/粮食

在终止"黑海粮食倡议"并对乌克兰粮食出口港发动一系列空袭11天后，俄罗斯总统普京今天7月27日在圣彼得堡举行“俄罗斯与非洲”峰会，试图赢得非洲领导人的支持。

俄罗斯总统普京在俄非经济和人道主义论坛全体会议上发表讲话。2023年7月27日俄罗斯圣彼得堡。

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据法新社报道，普京在俄罗斯电视台播出的开幕致辞中说："未来几个月，我们将能够向布基纳法索、津巴布韦、马里、索马里、中非共和国和厄立特里亚免费提供 2.5 万至 5 万吨谷物。

普京说，我国可以在商业和（人道主义供应）方面免费替代乌克兰的粮食"，他断言，俄罗斯是一个"可靠和负责任的"（粮食）生产国。

上周，莫斯科拒绝延长2022年7月在联合国和土耳其主持下签署的谷物协议，并对乌克兰粮食出口重要港口敖德萨港进行一系列轰炸。非洲国家对此表示关切。

在一年的时间里，该谷物出口协议使近3300万吨谷物离开了乌克兰港口，帮助稳定了粮食价格，避免了粮食短缺的风险。

普京今天在讲话中还为自己的决定辩解说，西方国家"阻碍"了俄罗斯化肥和谷物的运输。他说："有关俄罗斯粮食和化肥交付的协议中没有一项条件得到满足"。

法新社说，自2022年2月俄罗斯在乌克兰发动军事攻势以来，克里姆林宫在国际舞台上孤立无援，但它仍然可以依靠许多非洲国家的支持或中立，这次峰会被视为对莫斯科的一次外交和政治考验。

据Politico的新闻说，从来宾名单看，非洲的领导人并没有被普京先生迷住，或者至少不想让人觉得他们被迷住了：确认出席这次峰会的有来自 49 个国家的17位国家元首。

受到关注的缺席者是尼日尔总统巴祖姆。他正被发动政变的总统卫队扣押。据英国广播公司报道，这些士兵说，他们已经废除了宪法，中止了所有机构的运作，并关闭了该国的边境。

俄罗斯塔斯社周三晚些时候报道称，巴祖姆先生没有回应论坛的邀请，其他尼日尔高级官员也没有回应。

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