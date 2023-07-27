停战70周年 尹锡悦参谒联合国军慰灵塔缅怀韩战英烈

韩国总统祭拜联合国军

朝韩停战70周之际，韩国总统尹锡悦参谒釜山的联合国军队慰灵塔，与多国政要一道向当年帮助韩国抵抗朝鲜侵略军的联合国军队2320名英烈致敬。

韩国总统尹锡悦偕夫人与多国政要在联合国纪念公墓凭吊韩战牺牲的联合国军人2023年7月27日釜山联合国军慰灵塔。

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据韩联社报道，在韩战《停战协定》签署70周年之际，韩国总统尹锡悦27日与到访的韩战联合国军参战国政府代表团一道拜谒位于釜山的联合国纪念公墓。

韩国总统室发布新闻稿称，这是韩国现任总统首次参拜联合国军慰灵塔。当天下午，尹锡悦携夫人金建希同新西兰总督辛迪·基罗夫妇、卢森堡首相格扎维埃·贝泰尔，以及澳大利亚、法国、加拿大政府代表团一道向联合国军慰灵塔敬献花圈。

尹锡悦总统首先与贝泰尔首相向卢森堡国旗致敬，并与基罗总督夫妇拜谒新西兰纪念碑。尹锡悦还前往英军阵亡者公墓参拜，之后与各国政府代表团向联合国军慰灵塔献花默哀。

韩联社说，釜山联合国纪念公园是史上唯一的联合国军公墓，36名以联合国军身份参战的韩国国军将士，以及美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国、土耳其、荷兰、挪威、南非等国阵亡士兵等2320具英烈的遗骸安葬于此地。

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