停战70周年 联合国澄清当年干预朝鲜侵略韩国战争缘起

联合国/朝韩战争70周年

在《朝鲜停战协定》签署70周年前夕，联合国7月26日在其网站澄清当年联合国干预朝鲜侵略韩国战争的缘起：

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从联合国建立初期起，朝鲜始终是联合国关注的问题，第二次世界大战之后，联合国力图通过朝鲜全国范围的自由选举来建立一个统—、独立的朝鲜国家而未获成功，于是，南朝鲜和北朝鲜在1948年分别成立了政府。

联合国网站接着写道，1950年6月25日，韩国受到朝鲜军队的进攻。朝鲜战争爆发。安理会同日举行会议，要求停火并吁请北朝鲜军队撤回到三八线。27日，安理会通过决议，建议会员国向大韩民国提供援助。7月7日，安理会在苏联为抗议中国代表权问题而缺席的情况下，通过第84号决议，授权美国指挥联合司令部帮助大韩民国击退北朝鲜军队，并授权联合司令部使用联合国旗帜。

联合国网站接着写道，1953年7月27日，《朝鲜停战协定》在朝鲜板门店签字，历时三年多的朝鲜战争得以停止。

联合国秘书长古特雷斯表示，朝鲜战争摧毁了朝鲜半岛，停战协定让流血得以停止。70年来，它一直是维护半岛和平与稳定的法律基础。

古特雷斯说：“今天，我们缅怀所有（这场战争的）死难者，我们与无数失散多年的家庭一样感到悲痛”。

联合国秘书长指出，朝鲜半岛仍处于分裂状态。在地缘政治紧张局势加剧、核风险增加以及对国际准则的尊重受到侵蚀的情况下 ，局势升级的威胁正在增加。

他说：“我们需要为和平而加强外交。我敦促各方恢复定期外交接触，营造有利于对话的环境。我们的目标依然明确：可持续的和平以及朝鲜半岛完全、可核查的无核化。”

古特雷斯表示，他期待着联合国工作人员和更广泛的国际社会能够在新冠大流行后返回平壤。这次集体回归将对更好地支持人民、加强关系、巩固沟通渠道做出关键贡献。

他表示：“在我们努力实现朝鲜半岛人人享有和平、繁荣和人权的愿景时，联合国是你们坚定不移的合作伙伴。”

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