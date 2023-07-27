马克龙在瓦努阿图谴责大洋洲的“新帝国主义”

马克龙/瓦努阿图

法国总统马克龙7月27日在瓦努阿图发表讲话，谴责大洋洲的"新帝国主义"。前一天，他在新喀里多尼亚警告独立斗士们不要选择在当地“建立一个中国基地"，因为那不叫"独立"。

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法新社说，这是法国总统首次访问一个独立的太平洋国家，马克龙这次访问与美国的部长们对该地区的访问相交叉，完美地诠释了对抗中国影响日益增长的努力。

马克龙今天在瓦努阿图首都维拉港发表演讲，详细阐述5年前他提出的"印太战略"，该战略的基础是：国防和应对全球变暖两大支柱，以及维护人民主权和国家独立的方针。

马克龙于周三晚从法国海外领地新喀里多尼亚飞抵瓦努阿图访问。之后，他将于周四晚间前往巴布亚新几内亚。戴高乐将军曾于1966 年访问过瓦努阿图，当时瓦努阿图还是一个名为新赫布里群岛（les Nouvelles-Hébrides）的英法共管领土。

马克龙解释说，他"承认"法国在瓦努阿图的"殖民历史"，并谴责说，这是"一段垄断财富和剥削人民的历史"，是"一段苦难和异化的历史"和"贩卖人口的历史"。

但马克龙基于这段历史及法国在新喀里多尼亚和波利尼西亚的存在，试图说明法国如何能成为该地区"平衡力量"的替代者。

法新社说，在这一地区，中国的征服野心日益膨胀，而美国也在与中国抗衡。

巧合的是，美国国防部长奥斯汀也在访问巴布亚新几内亚，与法国总统马克龙的行程相交错，但他们实际上并不见面。

法国总统马克龙宣布在萨摩亚开设法国大使馆。同时，美国国务卿布林肯在汤加为美国新使馆揭幕。布林肯还对北京的"掠夺性"投资提出了警告。

马克龙今天在瓦努阿图说，大洋洲受到的"干涉正在增加"。他谴责了“威胁主权"的"新帝国主义"，以及"附带‘狮子条款’的大量贷款"。他警告说，"实际上，这些贷款是对那些"最脆弱的国家的扼杀。（注：在法律中，"狮子条款"是一种给予贷款方与其义务完全不相称的权利和优势的条款。其名来自狮子的支配性和掠夺性。）

法新社说，马克龙今天在讲话中没有提到中国。

但前一天，他在新喀里多尼亚的态度就没那么谨慎，他警告当地独立斗士们，不要选择明天在“新喀里多尼亚”建立一个中国基地"。他斥责道："祝你们好运，但这不叫独立"。

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