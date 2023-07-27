2架法国阵风战斗机与日本航空自卫队共同训练

日本

7月26日傍晚，2架法国阵风战机降落在新田原基地。日本防空自卫队最高长官、航空幕僚长内仓浩昭和法军官员到场迎接。这2架战机将在该基地和关东周边，参加与空自的F-15和F-2战机编队飞行和按计划路线飞行的训练。部队指挥官Le Bouil准将表示：“将加深相互了解。希望了解地区局势和面临何种危机，寻找解决方法。”

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共同社报道，按计划，意大利空军和澳大利亚空军的F-35A将于8月飞抵石川县的空自小松基地。日本航空自卫队与欧洲和亚洲各国空军接连实施战机联合训练。去年9月有德国空军的“欧洲战斗机”，今年1月有印度空军的“苏-30”，均飞抵茨城县的空自百里基地。

防卫省的防卫政策主轴一直是日美合作，作为航空战力核心的战机也主要与美国一同实施训练。出于对中国持续增强军备的担忧，日本已开始主张有必要开展美国以外国家也参与的多边合作。

日本政府在去年底修改的3份安保相关文件中提出，为实现“自由开放的印度太平洋”，将与澳大利亚、印度和欧洲及东南亚国家等加强合作。有关与阵风战机的训练，内仓强调：“这将提高法国对印太的关注，有助于持续参与。”

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