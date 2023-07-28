中俄高官与金正恩一起阅兵 “新冷战”格局再现

朝中俄/新冷战

平壤昨夜今晨举行大型阅兵式，中国和俄罗斯高官与金正恩并肩站立，共同检阅朝鲜最新核武导弹和新型无人机，专家指出，此举显示“朝鲜半岛出现了新冷战”。

广告 继续浏览后续

据朝鲜国家媒体周五报道，在俄罗斯和中国高官的簇拥下，金正恩于周四晚间主持了朝鲜的阅兵式，展示了新型无人机和具有核能力的洲际弹道导弹（ICBM）。

朝中社说："新研发和生产的战略无人侦察机和多用途攻击无人机......在金日成广场上空盘旋飞行，进行演示。当最新固体燃料洲际弹道导弹（ICBM）"火星-18" 进入广场时，“民众的热情和喜悦达到了顶峰"。"向全世界展示了朝鲜全体军民在金正恩时代创造新的胜利传奇的不屈意志"。

为了纪念朝鲜战争（1950-1953 年）停战 70 周年，至少四架新型朝鲜军用无人机被拖入平壤金日成广场，另有一架在广场上空飞行。朝鲜将这一天定为"胜利日"。朝韩两国技术上仍处于正式交战状态。

在这场平壤庆祝70年前“胜利日”的阅兵式上，朝鲜领导金正恩站在俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古（Sergei Shoigu）和中共中央政治局委员李鸿忠（Li Hongzhong）中间。令人想到世界“新冷战”格局正隐然成型。

数以千计的士兵跟在朝鲜最强大的洲际弹道导弹后面行进，这些洲际弹道导弹被联合国的决议所禁止。

据官方朝中社（KCNA）报道，金正恩先生在阅兵式上"发出了热情的战斗问候"，但他没有发表讲话。

何时动用核武

朝鲜国防部长姜顺南（Kang Sun Nam）称，"如果美国对朝鲜使用核武器"（朝鲜民主主义人民共和国，朝鲜的正式名称），美国就没有任何生存的机会。

根据 KCTV （朝鲜4个电视台之一）的录音，这位部长补充说：“不是朝鲜半岛是否会发生核战的问题，而是由谁、何时，以及如何发动核战争的问题"。

平壤经常攻击美国在韩国的军事部署。姜顺南防长警告说，"如果他们试图像现在这样进行军事对抗"，朝鲜将采取行动。

平壤阅兵式展示了一系列新式武器，其中几种在周三平壤举行的国防设备展览上展出，金正恩和俄罗斯防长绍伊古参观了这个展览。

据总部设在首尔的朝鲜新闻网站报道，被命名为 "海一"（朝鲜语中的 "海啸"）的新型核攻击潜艇无人机首次公开亮相。

新的冷战

美国诺里奇大学政治学教授Yangmo Ku告诉法新社，平壤这次阅兵，来自俄罗斯和中国的高级客人的出现表明："围绕朝鲜半岛出现了新的冷战"。

平壤否认华盛顿指其支持莫斯科入侵乌克兰，特别是提供火箭和导弹。不过，据朝中社的报道，俄防长绍伊古在访问平壤期间宣读了一份罗斯总统普京的讲话，普京这个讲话中赞扬朝鲜"坚定支持针俄罗斯对乌克兰的特别军事行动"。

首尔梨花大学教授莱夫-埃里克-伊斯利（Leif-Eric Easley）表示，"鉴于俄罗斯需要朝鲜为其在乌克兰的非法战争提供弹药，而且（金正恩先生）愿意亲自向俄罗斯国防部长展示朝鲜的武器，联合国会员国应提高警惕，监督和打击违反制裁的行为"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅