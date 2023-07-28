俄-非峰会：普里戈津再次浮出水面

俄罗斯/普里戈津

瓦格纳集团老板普里戈津再次浮出水面：昨天他被发现在圣彼得堡俄非峰会上与一名中非官员会面。此刻，普京正在努力拉拢非洲各国领导人，普里戈津深厚的非洲背景也许有用。

瓦格纳集团老板普里戈津被拍到正与一名中非代表团的官员会面2023年7月27日圣彼得堡

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《莫斯科时报》7月27日在推特上发布一张照片，并解释说，叶夫根尼-普里戈津（Yevgeny Prigozhin）在俄-非峰会上与中非共和国代表团的一名成员合影。但该报没有透露那位与普里戈津握手的中非官员的名字。

该报然后简短地说，尽管普里戈津在反对俄罗斯军事领导层的兵变失败后同意流亡白俄罗斯，但显然他人还在圣彼得堡。

普里戈津出现在圣彼得堡的时间点，正是普京在那里举办俄罗斯-非洲峰会拉拢非洲国家领导人之际。因此也许普京需要普里戈津的斡旋。

普里戈津的瓦格纳集团在非洲经营多年，影响力渗透到中非共和国，利比亚，马里，喀麦隆...，经营项目广泛：矿山，资源，军事培训，保镖，打仗，支持武装政变，推翻亲西方政权..

这次，他在圣彼得堡俄-非峰会期间与一名中非代表团官员的会面，有可能与该国7月30日即将举行公投有关。

据法新社说，一个与准军事组织瓦格纳（Wagner）有关联的团体国际安全军官（COSI）周五表示，在7月30日中非全民公决之前，新一轮"教官"（一个经常描述俄罗斯雇佣军的术语）已经抵达中非共和国。

该团体被美国视为瓦格纳集团在中非共和国的幌子公司在Telegram上说："作为预定轮换的一部分，另一架载有我们“教官”的飞机已抵达中非共和国。

7 月 16 日，该组织宣布数百名"经验丰富"的瓦格纳战士抵达班吉，准备在7月30日公投前"确保安全"。

本周四晚间，一个与准军事组织瓦格纳（Wagner）有关联的俄罗斯组织在广播中援引普里戈金的话说："尼日尔发生的一切（军事政变）不过是尼日尔人民反对殖民者的斗争，殖民者试图将他们的生活规则强加于尼日尔人民。"（上述讲话本台未获第三方证实）。

尼日尔迄今为止一直是西方国家的盟友，继马里和布基纳法索之后，它已成为萨赫勒地区自2020年以来第三个发生政变的国家。

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