日本2023防卫白皮书严重关切朝中俄三国 主张先发制敌导弹基地

日本2023国防白皮书

日本防卫相滨田靖一今天28日在内阁会议上，报告了2023年版日本《防卫白皮书》。白皮书对中俄军方在日本周边联合行动表示“严重关切”，并指朝鲜对日本构成的威胁“比以往任何时候都更加严重"。

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据共同社报道，日本2023年国防白皮书在卷首对中俄及朝鲜增强军事能力做了专题介绍，强调日本“正面临战后最为严峻和复杂的安全保障环境”，并就强化自卫队体制，及到2027年度的5年内投入大约43万亿日元（约合人民币2.2万亿元）的防卫费，寻求理解。

该白皮书指出，中国正在急速强化军事力量，是对国际秩序的“最大战略挑战”。

白皮书还谴责中俄轰炸机与舰艇在日本周边的联合行动“是明确企图对日本国家的示威活动”。

日本2023白皮书认为，乌克兰遭到俄罗斯进攻的原因在于威慑力不足，因此主张日本有必要“根据对方的能力”来建设自己的防卫力量。强调拥有“对敌基地的攻击能力”是“阻止敌方入侵的关键”。并就“拥有摧毁他国境内导弹基地的能力”谋求理解。

对于最近不断向日本海发射各种导弹的朝鲜，日本2023国防白皮书推测，朝鲜的核武导弹射程可能已能覆盖日本。白皮书特别强调，这个情况对日本的安全“构成前所未有的紧迫威胁”。

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