马克龙在巴布亚新几内亚发起“保护森林”新伙伴关系

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法国总统马克龙7月28日在巴布亚新几内亚国家公园，宣布了一项合作计划，包括为巴布亚新几内亚“保护原始森林”的努力提供"报酬"。法国希望推广这一模式。

巴布亚新几内亚总理詹姆斯-马拉佩（右）和法国总统埃马纽埃尔-马克龙（中）在莫尔斯比港亚太经合组织大厦与马纳加拉斯人聚会2023年7月28日。

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在这个大洋洲岛国首都附近的瓦里拉塔国家公园的高地上，法国总统在巴布亚新几内亚总理马拉佩（James Marape）的陪同下走上前去，脱下外套，然后系上领带，穿过两公里长的森林，来到一处令人叹为观止的全景面前。在这一时刻，这个景点被以法国总统马克龙的姓氏全名重新命名为：Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron景点。

战略对决

巴布亚新几内亚拥有丰富的矿产和其他自然资源，靠近主要航道，是西方与中国战略角力的关键点。

面对北京在该地区日益增长的影响力，美国尤其重视防务合作，并与莫尔兹比港签署了安全条约。

正如马克龙周四在瓦努阿图解释的那样，法国在资源方面无法与美国和中国这两个超级大国竞争，所以法国决定把重点放在环境上，瓦努阿图是马克龙此行的前一站。

法国总统周五在结束巴布亚新几内亚之行的新闻发布会上补充道："我们的目标完全不是与中国或美国竞争"，而是"与这个地区的国家平等地建立完全平等的伙伴关系"。巴布亚新几内亚总理詹姆斯-马拉佩（James Marape）也表示，"我们需要谈和平与共存，同时尊重多样性"，而不是霸气"强权"。

法国总统周四在现场解释说，原始森林"占地球表面的14%，占我们所说的不可回收碳的75%，也就是说，当我们砍伐森林，当我们燃烧时，我们释放了碳，因此在某种程度上，我们在倒退"。

马克龙指出，国际社会已经在资助植树造林工作，但"完全没有一个经济模式来帮助保护现有的森林"。

“森林国家卫士”

根据今年3月在利伯维尔法国与加蓬共同举办的"一个森林峰会"宣布的新框架，现在的想法是与有关国家签订合同，以便"有偿"交换"这些原始森林提供的环境福利"，从而保护这些森林。

本周四，法国与巴布亚新几内亚签订了第一份此类合同。现阶段，欧盟为该项目提供了6000多万欧元的资金。

巴黎希望更进一步，从现在到12月初第28届气候大会（COP28）期间，动员七国集团的其他国家支持这一倡议。法国总统的一位顾问解释说，最终将通过尚未开发的金融工具，让私营部门加入这一"新经济理论"。

目前已经加入的有：非政府组织和慈善家，如保护国际、野生动物保护协会和贝索斯基金，以及联合国机构。

从现在到阿联酋第28届气候大会期间，法国希望将这一合作模式推广到其他拥有原始森林的国家，主要集中在东南亚、刚果河流域和亚马孙地区。从刚果和刚果民主共和国开始。

法国总统认为，这是一个国际正义与否的问题。他说："我们在边境对碳征税"，"我们在边境对毁林征税，禁止进口毁林产品"，但我们却没有"补偿"那些在"最模范的吸收碳的国家"。

巴布亚总理感谢法国总统，赞他成为"森林国家的捍卫者"。他说，我指望我的兄弟埃马纽埃尔-马克龙总统向全世界发表讲话。他补充说，如果我们不谈森林和海洋保护以及绿色经济，就谈不上气候变化。

与此同时，两国还签署了其他协议。法国开发署在太平洋地区，特别是在气候问题上的地位日益提高，它承诺与欧洲伙伴和澳大利亚一起资助巴布亚新几内亚修复港口，以发展"生态责任模式"。

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