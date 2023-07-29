乌军用朝鲜火箭弹打击俄军，战场缴获或由友邦扣押后提供

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据英国《金融时报》周五报导，乌克兰炮兵已经在使用朝鲜制造的火箭弹轰炸俄罗斯阵地，将平壤的弹药用于对抗其盟友俄总统普京的入侵部队。在被摧毁的巴赫穆特市附近，乌军部队向该报记者展示了他们使用的苏联时代的“冰雹”多管火箭炮系统，而乌方使用这些朝鲜弹药的情况此前从未经报道过。

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乌克兰军械库的起源凸显了这场自二战以来欧洲最大规模的陆地冲突是如何成为世界上几代军事装备的混合大熔炉的，其中既有老旧的苏联装备，也有现代的精确武器。乌克兰炮兵指挥官鲁斯兰（Ruslan）说，他的部队不喜欢朝鲜火箭弹，因为它们的哑弹率相对较高，许多都会误射或爆炸失败。

根据其标识，这些朝鲜火箭弹大多制造于20世纪80年代和90年代。一名乌克兰“冰雹”多管火箭炮部队成员警告记者说，当操作人员发射朝鲜弹药时，不要离火箭发射器太近，因为“它们非常不可靠，有时会做出疯狂的举动”。这些炮手是支持乌军攻击巴赫穆特南北两翼俄军的炮兵部队中的一员。

盖蒂图片社和自由欧洲电台/自由电台的记者曾于6月底和本月在乌克兰南部的扎波罗热地区拍摄到乌军拥有朝鲜弹药的照片，但并未确认这些弹药来自该国。据乌方士兵介绍，这些朝鲜火箭弹是一个“友好”国家从一艘船上“扣押”的，然后运到乌克兰。他们拒绝提供更多细节。乌克兰国防部表示，这些火箭弹是从俄军手中缴获的。

乌克兰国防部长顾问萨克（Yuriy Sak）说，“我们缴获了他们的坦克，缴获了他们的装备，这很有可能也是乌克兰军队成功开展军事行动的结果”。他补充说，“俄罗斯一直在包括朝鲜和伊朗在内的各个暴政国家购买不同类型的弹药”。

朝鲜直接向乌克兰提供火箭弹的可能性很小，因为平壤一直支持俄罗斯的全面入侵。俄罗斯国防部长绍伊古本周飞抵平壤，庆祝朝鲜战争停战70周年，并拟与朝鲜军方“加强合作”。白宫3月称，有证据表明莫斯科正在与平壤谈判用武器换粮食。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比（John Kirby）还指控平壤在巴赫穆特战役的高峰期向普里戈任领导的瓦格纳集团出售火箭弹和导弹，巴赫穆特战役是俄罗斯入侵中持续时间最长、最血腥的战役。普里戈任将这一指控斥之为“流言蜚语和猜测”。

“冰雹”系统是苏联设计的一种自行式122毫米多管火箭炮，可在20秒内从安装在乌拉尔卡车底盘上的发射管发射多达40枚火箭弹。自2014年莫斯科打着分离主义起义的幌子，利用正规军和地方代理部队入侵乌克兰东部以来，双方在交战中都使用了该火箭弹发射器。

人权观察组织将“冰雹”多管火箭炮系统描述为“臭名昭著的滥杀滥伤武器”。卡内基国际和平基金会俄罗斯与欧亚项目高级研究员科夫曼（Michael Kofman）形容该系统是“多管火箭炮中的AK-47”，被全世界几十支军队使用。

该武器的使用无处不在，促使许多国家为其制造弹药，包括朝鲜。尽管存在可靠性问题，乌克兰人还是乐于使用“冰雹”多管火箭炮系统。鲁斯兰说，“我们需要每一枚火箭弹”。

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