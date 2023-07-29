冯德莱恩下周将前往马尼拉，首位访问菲律宾的欧委会主席

欧盟/菲律宾/印太

欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）将于7月31日至8月1日对菲律宾进行正式访问。她将是双方建交近60年来首位到访该国的欧盟委员会主席。冯德莱恩届时将与菲律宾总统小马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）举行会谈，预计将探讨贸易、投资和就欧盟推出的基建倡议“全球门户”的合作问题。

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小马科斯去年6月就任菲律宾总统后，于12月访问了布鲁塞尔，参加欧盟-东盟纪念峰会。在深化与美国和日本的安全关系的同时，他强调“独立的外交政策”，并正在推动包括欧洲在内的全方位外交，例如寻求在经济领域的合作。

据欧盟对外行动署介绍，冯德莱恩受小马科斯之邀访问菲律宾旨在为欧盟与菲律宾的双边关系注入新的动力，并就共同关心的问题进行讨论，特别是在贸易、绿色和数字转型以及安全方面。

访问期间，冯德莱恩将会见小马科斯总统，双方将讨论贸易、投资和“全球门户”基建倡议合作等问题。该倡议旨在满足欧盟伙伴国家的基础设施需求，同时应对最紧迫的全球挑战。这些挑战包括应对气候变化、改善卫生系统、提高全球供应链的竞争力和安全性等。

访问期间，冯德莱恩还将在由菲律宾欧盟商会与马卡蒂商业俱乐部合作举办的高级别商业活动上发表讲话。

欧盟对外行动署表示，欧盟还在加强与更广泛的印太地区的战略接触。该地区日益增长的经济、人口和政治影响力使其成为塑造基于规则的国际秩序和应对全球挑战的关键角色。

欧盟于2021年启动了《印太合作战略》，在共同价值观和原则，包括对尊重民主、人权和法治承诺的基础上，再次对印太地区给予政治承诺，目标是为该地区的稳定、安全、繁荣和可持续发展作出贡献。

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