布林肯：努力维持台海现状绝对必要 奥斯汀：对台军援不影响支持乌克兰

美国/台湾/乌克兰

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）7月29日在出席澳美外长、防长“2+2”会谈后的新闻发布会时表示，美国将向台湾提供的防空能力不会危及支持乌克兰的努力。白宫28日宣布向台湾提供3.45亿美元的军事援助。据两名匿名美国官员向美联社介绍，其中将包括便携式防空系统等装备。

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布林肯周六在介绍会谈内容时向记者表示，“在我们今天的讨论中，最重要的是我们共同承诺推进一个自由、开放、安全、繁荣、有韧性和互联互通的印度-太平洋。但我们对此的实际含义是什么呢？我们的意思是，在这个地区，各国可以自由规划自己的道路，自由选择合作伙伴——问题可以公开、透明地处理；规则可以共同决定，公平适用；货物、思想和人员可以合法、自由地流动。”

布林肯说，“《联合声明》明确指出，美国和澳大利亚都致力于实现这一目标、这一愿景，并通过我们在双边层面共同开展的工作，以及通过我们在整个地区建立的经过振兴的、在某些情况下是新的联盟和伙伴关系来实现这一目标和愿景。”

在介绍了双方参加的诸如四方安全对话（Quad）、澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS）等地区多边机制后，布林肯表示美澳“两国正在捍卫基于规则的国际秩序，这一秩序几十年来一直支撑着和平与安全，并确保每个国家都能在不受任何胁迫的情况下作出自己的主权决定”。

布林肯说，“我们这样做的一部分是通过与中国接触，但必要时也要反对中国破坏南中国海和东中国海航行自由、破坏维护台湾海峡和平与稳定的现状、通过经济胁迫向各国施压的行为。”

布林肯补充说，“我们还团结一致，支持乌克兰反对俄罗斯的野蛮侵略战争。澳大利亚的援助对于争取乌克兰的主权、领土完整和未来仍然至关重要。今天，我们讨论并谴责了俄罗斯将粮食武器化的行为，包括其最近决定停止参与《黑海谷物倡议》，并继续轰炸乌克兰的出口基础设施。”

奥斯汀在发表开场白时提及，“我们今天的会晤再次证明了我们牢不可破的联盟的力量，我们两国之间的战略一致性从未如此强大。我们对自由开放的印度-太平洋有着共同的愿景，我们承诺将进一步投资于我们的联盟，以维护这一愿景。”

奥斯汀说，“今天的讨论结果是我们联盟在共同努力加强本地区稳定和威慑力方面迈出的又一大步。我们正在深化与澳大利亚的部队态势合作，升级（澳洲）北领地的重要空军基地，并在新的地点开展重要的基础设施项目。这些举措合在一起，将加强我们应对本地区危机的能力，同时增强我们的互操作性。”

奥斯汀说，“我们将继续增加美军在澳大利亚的轮换驻扎。这包括海上巡逻和侦察机，它们将提高我们对本地区海域的认识。我们还将引入新的美军水上舰艇轮换和远征潜艇访问澳大利亚。这些努力将加强我们的互操作性，提高我们执行关键任务的维持和后勤能力，从而增强威慑力。”

奥斯汀说，“同时，我们正在建立一个持久后勤支持区，以进一步扩大我们的后勤和维修合作，我们还同意推进与其他地区伙伴的防务关系。我们批准了与日本和澳大利亚加强三边合作的计划，其中将包括F-35战斗机训练与合作。我们还同意扩大我们在太空领域的合作，并提高我们在这一新领域和重要领域与澳大利亚进行更深入协调的能力。”

奥斯汀介绍称，“这也是我们与澳大利亚国防工业开展多项互利合作的原因。其中包括承诺在2025年前帮助澳大利亚生产制导多管火箭发射系统（GMLRS）。我们正在努力通过简化采购流程，加快澳大利亚获得优先弹药的速度。我们还高兴地宣布，我们正在采取措施，使澳大利亚能够维护、修理和大修关键的美国（装备）和美国采购的弹药。”

在稍后的问道环节中，来自福克斯新闻频道的记者向奥斯汀问及，“今天早些时候（白宫）宣布了首次为台湾的‘总统提取权’（军援）。您是否担心向台湾转让防空系统会影响对乌克兰的武器供应？”

在奥斯汀发言前，布林肯表示，“我认为你刚才听到的以及你向我的同事提出的问题突出表明，在台湾问题上努力维持现状的绝对必要性，并确保没有人单方面采取可能破坏这一现状的行动。这就是我们所有人都关注的焦点。”

奥斯汀随后回答说，“你的问题是，我们希望向台湾提供的防空能力是否会危及我们支持乌克兰的努力。简短的回答是：不会。你会记得，我们为支持乌克兰所做的工作是一项国际努力。如你所知，我们每个月都会召集大约50个国家，深入了解乌克兰的需求，并尽快提供支持和安全援助。这些支持主要针对他们的迫切需求。”

奥斯汀补充说，“关于台湾，我们向他们提供的是防御能力。众所周知，根据《台湾关系法》，我们致力于帮助他们获得自卫所需的能力。因此，这与我们过去所做的并无不同。同样是防御能力，它不会危及我们为支持乌克兰所做的任何事情。”

奥斯汀说，“对台湾。我认为，重要的是要利用我们现有的每一种工具、每一种机制——‘对外军售’（FMS）、其他东西、‘总统提取权’（PDA）之外的其他东西。因此，这确实是在利用我们现有的每一种工具。”

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