泽连斯基视察巴赫穆特附近的乌军特种部队阵地：当面致谢非常重要

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7月29日，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）在乌克兰特种作战部队日之际视察了乌东顿涅茨克州巴赫穆特附近的该部队前线阵地。泽连斯基在会见一线战士时表示，“当面祝贺是非常重要的，这就是为什么我想在这里，握住你们有力的双手，感谢你们没有让我们的国家被占领，没有让乌克兰和我们拥有的一切：我们的身份、我们的生活被摧毁”。

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据乌总统府介绍，泽连斯基周六访问了位于巴赫穆特区恰西夫亚尔（Chasiv Yar）的乌军特种部队战术小组指挥所。他听取了当地指挥官关于责任区作战情况、特殊任务执行情况以及部队对武器装备需求的报告。泽连斯基与驻扎在当地的乌军特种作战部队的军人交谈，祝贺他们节日快乐，并向他们颁发了国家奖章。在场人员默哀片刻，悼念为乌克兰自由和独立献出生命的英雄们。

泽连斯基周六通过例行视频讲话介绍称，“今天，在顿涅茨克州。恰索夫亚尔、克拉马托尔斯克（Kramatorsk）、斯拉维扬斯克市（Sloviansk）、德鲁日基夫卡（Druzhkivka）、康斯坦丁尼夫卡（Kostiantynivka）。与我们的战士、我们的英雄在一起。”

泽连斯基说，“在特种作战部队战士的职业日之际，我向他们表示祝贺，并有幸亲自向他们表示祝贺、握手和颁奖。他们总是在前线（战斗）最激烈的地区，执行责任最为重大的特殊任务。现在也是一样——在巴赫穆特附近，我来到了他们身边。我感谢他们的力量和英雄气概，感谢他们的专业精神，感谢他们以极其专业的方式保卫乌克兰。”

泽连斯基说，“特种作战部队的英雄气概难以言表，以至于不可能说出所有细节。他们对俄罗斯恐怖分子造成了特别明显的打击。”

泽连斯基提到，“战争期间，17名特种作战部队战士被授予乌克兰英雄称号。遗憾的是，其中13人被追授荣誉称号。共有2520名特种部队战士被授予国家奖章。感谢你们，战士们，感谢你们为乌克兰、为我们全体人民取得的成果！感谢你们获得的勋章，这是一份真正的荣誉！我再次祝愿你们取得最重要的胜利！战胜俄罗斯的邪恶。”

泽连斯基在讲话中还指出，“第聂伯罗。昨天导弹袭击现场的工作已于上午完成。九人受伤，其中包括两名儿童和青少年。每个人都得到了必要的帮助。”

泽连斯基补充说，“每一次这样的打击，每一次俄罗斯的恐怖行动，敌人都必将感受到正义的力量。我们不会忘记或原谅任何事情，也不会原谅任何一个人。”

泽连斯基誓言，“让俄罗斯的每一次损失都成为其罪恶的报应，让每一个占领者、每一个俄罗斯凶手、所有那些对乌克兰和乌克兰人的恐怖负有责任的人知道——只要他们还活着——正义必胜。乌克兰必胜！”

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